Жители Мурманска решили пожарить шашлык на балконе и устроили пожар на четыре этажа

13 Апр 2020 2020-04-13T10:21:47+03:00

Огонь в многоэтажном доме разгорелся не на шутку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

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Вечер минувшего воскресенья выдался у мурманских пожарных не сладким. Как и у жителей 47 дома по проспекту Кольский в Мурманске, ведь девятиэтажку объяло пламенем. Горело целых четыре балкона, пожарные эвакуировали 25 человек. Дело не закончилось трагедией благодаря вовремя подоспевшим спасателям.

- 12 апреля в 22.54 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на балконе девятиэтажного жилого дома по адресу: Мурманск, Кольский проспект, дом 47. В результате пожара огонь повредил балконы на 6, 7, 8 и 9 этажах. На месте работали три пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава и 5 единиц техники. В 23.38 пожар ликвидировали. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Сейчас причины пожара устанавливаются, проводится пожарно-техническая экспертиза. Как рассказал «КП» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов, есть версия, что жильцы квартиры на шестом этаже решили пожарить шашлык на балконе, что и стало причиной возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/772716" frameborder="0"></iframe> Пожар в девятиэтажном доме в Мурманске.Автор: ГУ МЧС России по МО

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ИСТОЧНИК KP.RU