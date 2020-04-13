Жители Мурманска решили пожарить шашлык на балконе и устроили пожар на четыре этажа
Вечер минувшего воскресенья выдался у мурманских пожарных не сладким. Как и у жителей 47 дома по проспекту Кольский в Мурманске, ведь девятиэтажку объяло пламенем. Горело целых четыре балкона, пожарные эвакуировали 25 человек. Дело не закончилось трагедией благодаря вовремя подоспевшим спасателям.
- 12 апреля в 22.54 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на балконе девятиэтажного жилого дома по адресу: Мурманск, Кольский проспект, дом 47. В результате пожара огонь повредил балконы на 6, 7, 8 и 9 этажах. На месте работали три пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава и 5 единиц техники. В 23.38 пожар ликвидировали. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Сейчас причины пожара устанавливаются, проводится пожарно-техническая экспертиза. Как рассказал «КП» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов, есть версия, что жильцы квартиры на шестом этаже решили пожарить шашлык на балконе, что и стало причиной возгорания.
Пожар в девятиэтажном доме в Мурманске.Автор: ГУ МЧС России по МО
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