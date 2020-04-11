2020-04-11T19:17:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске умерла женщина с пневмонией и предварительно положительным диагнозом на коронавирус

В Мурманске областной клинический многопрофильный центр частично закрыли на карантин
Мария ПАШЕНКОВА
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Уже после смерти женщины ей был поставлен предварительно положительный диагноз на коронавирус.Уже после смерти женщины ей был поставлен предварительно положительный диагноз на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На данный момент в Мурманской области нет еще ни одной жертвы коронавируса. Но ситуация может измениться.

Дело в том, что в Мурманске умерла 67-летняя пациентка, которую лечили от пневмонии. У всех больных с таким диагнозом сейчас в обязательном порядке берут анализ на коронавирус. Уже после смерти женщины стало известно, что результат - предварительно положительный.

- Окончательный диагноз будет поставлен только после проверки анализов федеральной лабораторией. Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Мурманский областной клинический многопрофильный центр, где лечили мурманчанку, частично - реанимацию и пульмонологическое отделение - закрыли на карантин. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

По последним данным, диагноз "коронавирус" поставлен 67 людям в Мурманской области, 10 уже излечились и выписаны из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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