В Мурманске умерла женщина с пневмонией и предварительно положительным диагнозом на коронавирус

На данный момент в Мурманской области нет еще ни одной жертвы коронавируса. Но ситуация может измениться.

Дело в том, что в Мурманске умерла 67-летняя пациентка, которую лечили от пневмонии. У всех больных с таким диагнозом сейчас в обязательном порядке берут анализ на коронавирус. Уже после смерти женщины стало известно, что результат - предварительно положительный.

- Окончательный диагноз будет поставлен только после проверки анализов федеральной лабораторией. Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Мурманский областной клинический многопрофильный центр, где лечили мурманчанку, частично - реанимацию и пульмонологическое отделение - закрыли на карантин. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

По последним данным, диагноз "коронавирус" поставлен 67 людям в Мурманской области, 10 уже излечились и выписаны из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 апреля 2020 года: 67 заболевших, 83 человека с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 11 апреля 2020 года (Подробности)

Мурманские пожарные сняли клип о борьбе с коронавирусом на песню Little Big. На полезный ролик спасателей вдохновила знаменитая композиция Uno [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом: Мурманская область - в лидерах среди регионов по эффективности в борьбе с коронавирусом. Эксперты оценили большое пособие для тех жителей Мурманской области, кто в апреле потерял работу (Подробности)

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru