Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 апреля 2020 года: 324 заболевших, 16 – с предварительным результатом

Несмотря на то, что сделанные прогнозы начинают оправдываться, пока гигантских скачков все же не происходит. Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, коронавирус продолжает наращивать темпы, но развернуться в полную силу у него пока не получается.

В Мурманской области подтверждено 324 случая COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших выросло на 6 человек, из больниц выписаны 27. Продолжают проходить лечение от коронавируса 296 пациентов. Еще 16-ти поставлен предварительный диагноз.

Как распределились очаги COVID-19 в Мурманской области, хорошо видно на карте распространения коронавируса. Если в сухом остатке, то львиная доля заболевших – 231 человек – по-прежнему приходится на Кольский район, а если быть точными, на масштабную стройку в Белокаменке. Не собирается коварная инфекция покидать и уже облюбованные Апатиты с Кировском. Там 58 подтвержденных случаев COVID-19. В Мурманске - 11 зараженных, Заполярном – восемь, ЗАТО Александровск – девять, Мончегорске и Североморске – по два, в Кандалакше – один. Кроме того, с дебютом можно поздравить Полярные Зори. В городе атомщиков подтвержден один случай.

Между тем правительство Мурманской области начало оказывать обещанную северянам поддержку, в частности, из резервного фонда выделен 31 миллион рублей на единовременную региональную доплату. Благодаря этим деньгам северяне, потерявшие работу из-за коронавируса, будут получать МРОТ в 27899 рублей.

А между тем региональный Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты анализов на COVID-19. Это значит, что их теперь не придется отправлять в Новосибирск. В Мурманской областной больнице же появится кислородная станция, которая жизненно необходима тем, кто переносит болезнь в тяжелой форме.

Стараются и волонтеры, беспрерывно оказывая помощь пожилым и одиноким северянам. С 27 марта они выполнили 4694 заявки, а акцию «Волонтер дня», стартовавшую в Мурманской области, признали одной из лучших в России. А простые северяне стараются всячески поддержать врачей, которые работают на передовой. Так, например, солист ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов посвятил медикам песню «Люди в белых халатах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации. Кроме того, временно не работает медцентр женского здоровья «Белая роза» (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Междуречье полностью готов и оборудован аэромобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом. На помощь заполярному региону прибыли специалисты МЧС из Московской области и Санкт-Петербурга [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru