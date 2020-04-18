2020-04-18T02:12:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 апреля 2020 года: 324 заболевших, 16 – с предварительным результатом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 18 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Пик еще не пройден, но оптимизма у северян не отнять.Пик еще не пройден, но оптимизма у северян не отнять.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Несмотря на то, что сделанные прогнозы начинают оправдываться, пока гигантских скачков все же не происходит. Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, коронавирус продолжает наращивать темпы, но развернуться в полную силу у него пока не получается.

В Мурманской области подтверждено 324 случая COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших выросло на 6 человек, из больниц выписаны 27. Продолжают проходить лечение от коронавируса 296 пациентов. Еще 16-ти поставлен предварительный диагноз.

Как распределились очаги COVID-19 в Мурманской области, хорошо видно на карте распространения коронавируса. Если в сухом остатке, то львиная доля заболевших – 231 человек – по-прежнему приходится на Кольский район, а если быть точными, на масштабную стройку в Белокаменке. Не собирается коварная инфекция покидать и уже облюбованные Апатиты с Кировском. Там 58 подтвержденных случаев COVID-19. В Мурманске - 11 зараженных, Заполярном – восемь, ЗАТО Александровск – девять, Мончегорске и Североморске – по два, в Кандалакше – один. Кроме того, с дебютом можно поздравить Полярные Зори. В городе атомщиков подтвержден один случай.

Между тем правительство Мурманской области начало оказывать обещанную северянам поддержку, в частности, из резервного фонда выделен 31 миллион рублей на единовременную региональную доплату. Благодаря этим деньгам северяне, потерявшие работу из-за коронавируса, будут получать МРОТ в 27899 рублей.

А между тем региональный Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты анализов на COVID-19. Это значит, что их теперь не придется отправлять в Новосибирск. В Мурманской областной больнице же появится кислородная станция, которая жизненно необходима тем, кто переносит болезнь в тяжелой форме.

Стараются и волонтеры, беспрерывно оказывая помощь пожилым и одиноким северянам. С 27 марта они выполнили 4694 заявки, а акцию «Волонтер дня», стартовавшую в Мурманской области, признали одной из лучших в России. А простые северяне стараются всячески поддержать врачей, которые работают на передовой. Так, например, солист ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов посвятил медикам песню «Люди в белых халатах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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