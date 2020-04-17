Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция

17 Апр 2020 2020-04-17T17:03:50+03:00

Станция будет много лет служить больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Система будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, который необходим пациентам с коронавирусом

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В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина появится важный элемент лечения пациентов с коронавирусом – медучреждение оборудуют кислородной станцией. 17 апреля начались работы по подготовке площадки и разводке газов от накопителя до здания.

- Эта современная автономная система позволит производить из окружающего воздуха чистый кислород, который жизненно важен для пациентов с тяжелыми поражениями органов дыхания, в том числе и больных СOVID-19. Такая станция долговечна и будет много лет служить больнице и помогать сохранять жизнь людям, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Полное развертывание кислородной станции займет около трех месяцев. На время больница будет оборудована системой преобразования жидкого кислорода в газообразный. Мобильная кислородная система обеспечит бесперебойное питание всех постов с подачей кислорода и аппаратов ИВЛ в медучреждении.

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