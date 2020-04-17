Акция «Волонтер дня», стартовавшая в Мурманской области, была признана одной из лучших в России

17 Апр 2020 2020-04-17T12:38:00+03:00

За две недели к ней присоединились девять известных в регионе людей

Изменить размер текста: A A

На плечах волонтеров лежит чуть меньшая ответственность, чем на медиках. Задача добровольцев – помочь людям обезопасить себя от коронавируса, оставшись дома. Ежедневно Единый волонтерский центр Мурманской области обрабатывает около 369 обращений в день. Всего же с 27 марта было выполнено 4694 заявки от северян.

Чтобы поддержать добровольцев, супруга губернатора Мурманской области Евгения Чибис устроила акцию «Волонтер дня», став первой ее участницей. Напомним: на один день известные и не очень люди Заполярья погружаются в жизнь добровольца и развозят по адресам медикаменты и продукты.

Помимо первой леди Мурманской области «Волонтерами дня» уже стали восемь человек, среди которых жена главнокомандующего Военно-морским флотом России Ольга Евменова, супруга министра здравоохранения области Ольга Панычева, уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов, депутаты областной Думы и другие. А ведь со старта акции прошло всего две недели.

Между тем, «Волонтер дня» признали одной из лучших акций в России и предложили распространить на другие регионы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам. Вместе с волонтерами Евгения Чибис поможет семьям заполярных медиков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU