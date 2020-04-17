Акция «Волонтер дня», стартовавшая в Мурманской области, была признана одной из лучших в России
На плечах волонтеров лежит чуть меньшая ответственность, чем на медиках. Задача добровольцев – помочь людям обезопасить себя от коронавируса, оставшись дома. Ежедневно Единый волонтерский центр Мурманской области обрабатывает около 369 обращений в день. Всего же с 27 марта было выполнено 4694 заявки от северян.
Чтобы поддержать добровольцев, супруга губернатора Мурманской области Евгения Чибис устроила акцию «Волонтер дня», став первой ее участницей. Напомним: на один день известные и не очень люди Заполярья погружаются в жизнь добровольца и развозят по адресам медикаменты и продукты.
Помимо первой леди Мурманской области «Волонтерами дня» уже стали восемь человек, среди которых жена главнокомандующего Военно-морским флотом России Ольга Евменова, супруга министра здравоохранения области Ольга Панычева, уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов, депутаты областной Думы и другие. А ведь со старта акции прошло всего две недели.
Между тем, «Волонтер дня» признали одной из лучших акций в России и предложили распространить на другие регионы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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