2020-04-17T12:38:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Акция «Волонтер дня», стартовавшая в Мурманской области, была признана одной из лучших в России

За две недели к ней присоединились девять известных в регионе людей
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Стать "Волонтером дня" и облегчить труд добровольцев просто.Стать "Волонтером дня" и облегчить труд добровольцев просто.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

На плечах волонтеров лежит чуть меньшая ответственность, чем на медиках. Задача добровольцев – помочь людям обезопасить себя от коронавируса, оставшись дома. Ежедневно Единый волонтерский центр Мурманской области обрабатывает около 369 обращений в день. Всего же с 27 марта было выполнено 4694 заявки от северян.

Чтобы поддержать добровольцев, супруга губернатора Мурманской области Евгения Чибис устроила акцию «Волонтер дня», став первой ее участницей. Напомним: на один день известные и не очень люди Заполярья погружаются в жизнь добровольца и развозят по адресам медикаменты и продукты.

Помимо первой леди Мурманской области «Волонтерами дня» уже стали восемь человек, среди которых жена главнокомандующего Военно-морским флотом России Ольга Евменова, супруга министра здравоохранения области Ольга Панычева, уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов, депутаты областной Думы и другие. А ведь со старта акции прошло всего две недели.

Между тем, «Волонтер дня» признали одной из лучших акций в России и предложили распространить на другие регионы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам. Вместе с волонтерами Евгения Чибис поможет семьям заполярных медиков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пасхальные службы в Мурманске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Больше 300 воспитанников Нахимовское училище находятся на жестком карантине, но продолжают учиться
Солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роспотребнадзор Мурманской области начала подтверждать результаты анализов на коронавирус
Акция «Волонтер дня», стартовавшая в Мурманской области, была признана одной из лучших в России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 31 миллион рублей выделили на поддержку северян, потерявших работу в апреле
Завершены поиски 16-летней девочки из Туломы в белых кроссовках
Где в Мурманской области нет коронавируса
#окнаПасхи: Жителям Мурманской области предлагают зажечь свечу и поставить на окно в ночь на великий православный праздник
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 зараженных, 21 выздоровевших и 1 человек умер
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 16 апреля 2020 года: Количество заболевших на стройке в Белокаменке выросло до 228 человек
В Апатитах за рулем Chevrolet Aveo погиб 72-летний пенсионер
В Туломе пропала 16-летняя девочка в белых кроссовках
В Мурманске из окна второго этажа выпала 4-летняя девочка
Как и где можно освятить куличи в Мурманске в период коронавируса
Жителя Мурманска высадили с поезда в Петрозаводске, где он украл велосипед ради покупки алкоголя
Житель Мурманской области привез из другого региона присосавшегося клеща
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал до 2,6 баллов
Жителя Мурманска, который обокрал букмекерскую контору, отправили под суд
Туроператоры предлагают россиянам поездки в Мурманск вместо отдыха заграницей
В Мурманске пройдут репетиции полетов авиатехники к 75-летию Победы
Жителя Умбы, который зарубил знакомую топором из-за бутылки водки, ждет 8 лет в колонии строгого режима