Ситуация с коронавирусом в Мурманске: уполномоченный по правам человека и депутат областной Думы оплатили заказы стариков и доставили их по адресам

14 Апр 2020 2020-04-14T11:26:10+03:00

Юрий Шадрин и Михаил Шилов купили продукты пожилым людям за свои собственные средства. Фото: Единый волонтерский центр Мурманской области

К акции #Волонтер_дня присоединились еще четверо высокопоставленных чиновников и народных избранников

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- Когда помогаешь людям, душа расцветает, - говорит уполномоченный по правам человекам Мурманской области Михаил Шилов и берет тяжелые пакеты.

Стартовавшая 6 апреля в Заполярье акция #Волонтер_дня набирает обороты. Напомним: ее родоначальницей стала супруга губернатора Мурманской области Евгения Чибис. Благое начинание тут же подхватили и Татьяна Сахарова из партии «Единая Россия», жена главнокомандующего Военно-морским флотом России Ольга Евменова и супруга министра здравоохранения области Ольга Панычева. Эстафету из их рук приняли не менее известные в Заполярье мужчины.

Сначала депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин погрузился в работу волонтеров. Он развез продукты и лекарства по заявкам и оплатил их из собственного кармана. Затем его примеру последовал Михаил Шилов.

- Мои родители живут в Белоруссии, им обоим уже за 80. Я переживаю на них, но знаю, что им также помогают добровольцы. Я решил, что тоже должен помочь пожилым людям, дети и внуки которых сейчас далеко от них, - отметил Михаил Шилов.

Также в качестве волонтеров себя поработали депутат областной Думы Владимир Мищенко и первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

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