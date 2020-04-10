Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруги главкома ВМФ и министра здравоохранения Мурманской области развезли продукты пожилым северянам

10 Апр 2020 2020-04-10T13:12:18+03:00

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Пока мужья держат фронт на передовой с коронавирусом и не только, их жены тоже не отстают и стараются принести максимум пользы обществу. Начатую 6 апреля супругой губернатора Мурманской области Евгенией Чибис акцию #Волонтер_дня подхватила Татьяна Сахарова, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», передав эстафету жене главнокомандующего Военно-морским флотом России Ольге Евменовой.

Новый посол доброй воли провела день в качестве добровольца в Североморске, где местные предприниматели предоставили одиноко проживающим «детям войны» продуктовые наборы. Ольга Евменова развезла подарки по адресам и пожелала бабушкам и дедушкам доброго здоровья.

- Как врач и как гражданин своей страны, я не могу оставаться в стороне. Считаю, что это наше общее дело, та самая гражданская ответственность, которую сегодня мы обязаны проявить, - цитирует супругу главкома ВМФ России Единый волонтерский центр Мурманской области.

Затем эстафету добра подхватила жена министра здравоохранения Заполярья Ольга Панычева, доставив продукты и медикаменты по нескольким заявкам.

- Я сегодня получила невероятные эмоции и хочу сказать, что за волонтерским движением – будущее. Когда видишь глаза людей, которым ты помогаешь, чувствуешь благодарность, у самой невольно появляются слезы радости и хочется помогать дальше. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвратится, - делится впечатлениями Ольга Панычева.

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