Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 10 апреля 2020: в Мурманске и области уже 67 заболевших

И снова более двух десятков. В Мурманске и области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, в регионе 23 новых больных коронавирусом, таким образом общее число заболевших составило 67 человек. Пять человек уже вылечились , 62 проходят лечение

К слову, это не самый большой прирост числа больных. 8 апреля в Мурманской области было сразу 25 новых случаев коронавируса.

Напомним: по последней информации от правительства Мурманской области, больше всего больных - в Кировске и Апатитах, следом идут Мурманск и ЗАТО Александровск. Самая многочисленная группа заболевших COVID-19 - это северяне в возрасте от 18 до 45 лет. Только 7% от всего числа подхвативших коронавирус - дети, и не зарегистрировано ни одного случая болезни у лиц старше 80 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о первом уголовном деле по коронавирусу в регионе: "Это не шутки". В Мурманской области завели первое уголовное дело на жителя Апатитов, который заразил коронавирусом еще несколько человек [видео] (Подробности)

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 10 апреля 2020 года: 44 заболевших, 59 человека - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 10 апреля 2020 года (Подробности)

В Апатитах возбуждено первое уголовное дело против мужчины, который массово заразил жителей города коронавирусом. В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело по факту несоблюдения карантина по коронавирусу (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Здание аэропорта «Мурманск» будут открывать за три часа до рейса. Аэровокзал решено закрыть, а открывать только перед вылетом самолета (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru