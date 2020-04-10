2020-04-10T10:51:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 10 апреля 2020: в Мурманске и области уже 67 заболевших

Число новых случаев заражения коронавирусом в Мурманской области составило 23 человека
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области увеличилось число больных коронавирусом.В Мурманской области увеличилось число больных коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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И снова более двух десятков. В Мурманске и области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, в регионе 23 новых больных коронавирусом, таким образом общее число заболевших составило 67 человек. Пять человек уже вылечились , 62 проходят лечение

К слову, это не самый большой прирост числа больных. 8 апреля в Мурманской области было сразу 25 новых случаев коронавируса.

Напомним: по последней информации от правительства Мурманской области, больше всего больных - в Кировске и Апатитах, следом идут Мурманск и ЗАТО Александровск. Самая многочисленная группа заболевших COVID-19 - это северяне в возрасте от 18 до 45 лет. Только 7% от всего числа подхвативших коронавирус - дети, и не зарегистрировано ни одного случая болезни у лиц старше 80 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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