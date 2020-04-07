Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруга губернатора развезла бабушкам продукты и вынесла мусор
Первая леди Мурманской области Евгения Чибис, переехав на Север из столицы, продолжает заниматься волонтерством и помогать людям. В пандемию коронавируса супруга губернатора Мурманской области организовала Единый волонтерский центр по оказанию помощи и дала старт акции #Волонтер_дня.
6 апреля, прихватив из дома перчатки, медицинские маски и антисептик, Евгения Чибис отправилась помогать людям. Зарегистрировалась в центре в качестве волонтера, прошла инструктаж, приняла заявку, отвезла продукты пожилым северянам, а на обратном пути вынесла мусор. После трудов праведных накормила всю команду пиццей.
Эстафетную палочку #Волонтера_дня первая леди Заполярья передала Татьяне Сахаровой, руководителю регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Именно она должна провести 7 апреля в качестве посла доброй воли и развезти, по примеру Евгении Чибис, продукты пожилым северянам.
Кстати, поддержать акцию уже высказал желание и уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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