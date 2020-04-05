Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Заработал Единый волонтерский центр по оказанию помощи

5 Апр 2020 2020-04-05T18:25:03+03:00

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- Мир оказался гораздо добрее, чем я могла предположить, - написала на своей странице супруга губернатора Мурманской области Евгения Чибис и взялась за дело.

Напомним: из-за пандемии коронавируса с 26 марта северяне старше 65 лет и имеющие хронические заболевания сидят дома на самоизоляции, а тем, у кого нет родственников или друзей, помощь по доставке продуктов и лекарств готовы оказать волонтеры. Чтобы добровольцам было удобнее работать, с легкой руки Евгении Чибис в Мурманской области заработал Единый волонтерский центр по оказанию помощи людям.

- С каждым днем растет число людей, готовых прийти на помощь. Очень много мурманчан в эти дни протягивают руку тем, кто оказался один, кому некому привезти продукты, сходить за лекарствами. Я верю, что создание Единого волонтерского центра поможет нам легче пройти этот сложный период. Весте мы сможем преодолеть все трудности! – уверена первая леди Мурманской области.

Чтобы поддержать добровольцев, Евгения Чибис запустила акцию #Волонтер_дня и первой приняла в ней участие. На своей машине и с личными средствами защиты супруга губернатора намерена развозить продукты по заявкам, а потом заказать для всей команды горячие обеды и передать эстафету следующему #Волонтеру_дня.

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