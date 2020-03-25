Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: северяне старше 65 лет обязаны быть в самоизоляции
В Мурманской области по данным на вечер 25 марта, один больной коронавирусом и два человека с предварительно положительным диагнозом.
Меры по предотвращению распространения коронавируса все ужесточаются. С 26 марта по 14 апреля вводится обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.
- Наличие задолженности по ЖКУ за данный период не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий. Для одиноких людей старше 65 лет будет организована бесплатная доставка продуктов и лекарств общественными организациями и органами управления. Услуга доставки будет осуществляться за счет бюджета Мурманской области, - уточнили в оперативном штабе при правительстве региона.
Дл справок северянам надо звонить на "горячую линию" (8152) 39-99-99.
Ранее в регионе из-за коронавируса закрылись бассейны, горнолыжные склоны, под запреты попали кальяны и массовые мероприятия численностью участников более 50 человек (25 в случае несовершеннлетних).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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