2020-02-21T13:06:25+03:00
Общество

«Я не декабристка!»: Евгения Чибис рассказала, как трудно дался ей переезд в Мурманскую область

Супруга главы региона организовала конференцию для женщин, приехавших на Север вслед за мужьями
Елена МОЛОДЦОВА
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Евгения Чибис намерена объединить вокруг себя женщин, с похожей судьбой. Фото: Из личного архива Евгении ЧибисЕвгения Чибис намерена объединить вокруг себя женщин, с похожей судьбой. Фото: Из личного архива Евгении Чибис
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Несмотря на открытость губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и активную работу его супруги Евгении все же личным с северянами они делятся не часто. В первый же день своей работы на Севере Андрей Владимирович заявил, что не будет работать из Москвы, а переедет вместе с семьей в столицу Заполярья. Согласитесь, решение похвальное! Но вот какой ценой оно далось близким главы региона? Завесу этой тайны приоткрыла Евгения Чибис.

- Прошло немного времени, и сейчас я готова говорить об этом важном этапе в моей жизни. Переезд – это всегда непросто, особенно, когда происходит стремительно и по воле судьбы, - говорит первая леди Мурманской области.

Евгении Чибис пришлось искать себя на новом месте и начинать новые проекты в условиях, когда «общество уже о тебе все знает».

- После назначения у нас был разговор, решение было однозначным – мы переезжаем на Север всей семьей. Я не совершила подвиг, приняв это решение! Я не декабристка, как меня часто называют! Я просто женщина, которая следует за своим мужем и принимает этот путь, - признается Евгения Чибис.

И она считает, что ей повезло! Ведь супруга губернатора попала в регион, где много таких же женщин, приехавших в суровое Заполярье вслед за мужьями. Для них Евгения организовала конференцию, на которой намерена сформирована крупное и дружное женское сообщество и вдохновить прекрасную половину небольших закрытых городов на новые идеи и свершения. Интерактив пройдет в ДК «Строитель» в Североморске 29 февраля с 11.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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