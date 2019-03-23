Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Нужно решить задачи, которые обеспечат кайф от жизни в регионе»

- Указом №123 президента РФ Владимира Путина от 21 марта принята отставка Марины Ковтун и назначен врио губернатора Андрей Чибис, - произнес полпред президента Александр Гуцан и обозначил начало новой страницы в истории Заполярья. А какой она будет, мы скоро увидим.

Место губернатора Чибис не занял - в центре стола сидел полномочный представитель президента.Фото: Екатерина КОНОТОП

Для начала он поблагодарил Марину Васильевну за проделанную работу.

- Губернаторская доля – она сложная. Губернатор – это тот, кто решает все возможные задачи. Он это делает с усилием и с трудом. Марина Васильевна, спасибо вам! Можно говорить много о том, что сделано в Мурманской области за эти годы. Хотелось бы попросить всех присутствующих оказать помощь Андрею Владимировичу в его непростой работе.

«Полюбите эту землю»

Да, присутствовала в большом зале заседаний правительства Мурманской области, помимо федеральных и региональных чиновников, представителей силовых структур и прочих, и уже бывший губернатор Мурманской области.

По левую руку от Александра Гуцан сидела Марина Ковтун. Фото: правительство Мурманской области.

- Как говорят военные, вахту взял – вахту принял. И сегодня я сдаю свою вахту. Мне посчастливилось здесь родиться, состояться и 7 лет руководить Мурманской областью. Я благодарю президента за то, что оказал мне такое доверие и за то, что он принял мою отставку. Я уже говорила о причинах моего прошения. Действительно наступают новые времена, новые вызовы, и в жизни должны быть перемены. Я желаю вам успехов! – обратилась Марина Ковтун к Андрею Чибису. - Трудиться дружно, слаженно на благо Кольского края, ведь он достоин того, чтобы о нем заботились. Андрей Владимирович, я желаю вам полюбить эту землю! Она прекрасна, у нас замечательные люди, и я уверена, что у вас все получится, поздравляю вас с этим высоким назначением!

После слов напутствия от предшественницы преемник подарил Марине Васильевне букет цветов, который она с радостью приняла и, больше того, подняла над головой, как настоящую награду. И наконец слово взял новый глава Заполярья.

Вся политическая элита области собралась сегодня в одном зале.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Это особенный региона. И самое главное, что здесь особенные сильные люди. И, говоря о великих делах, о стратегии развития, нужно думать о людях, потому что именно они делают все эти великие дела. И когда мы обсуждаем, что именно волнует людей, как они живут, как сделать так, что люди отсюда уезжали меньше, а лучше, чтобы вообще не уезжали. И конечно, прежде всего, вопросы доступности, качества ЖКХ, обустройства города, качества медицины, вопросы рабочих мест, возможности иметь достойную зарплату – это то, на чем нам нужно сконцентрироваться, - пояснил Чибис, обозначив круг задач своей потенциальной команде. - Мы с Мариной Васильевной давно вместе работаем и, хочу сказать, что мне как человеку, который отвечал за работу городского хозяйства, никогда не приходилось приезжать и спасать регион. Я хочу сказать вам спасибо за то, что здесь было сделано.

«Работать губернатором из Москвы – это нечестно»

После официального представления Андрей Владимирович, который, кстати, традиционно немало времени уделяет журналистам, вышел к представителям местных СМИ И ответил на многие вопросы.

- Я много работал в федеральных органах власти. Последнее время занимался проектом «Умный горд» и совсем недавно, в середине марта мы подписали с Мурманской областью соглашение о создании города-пилота Полярные Зори – такое удивительное и интересное совпадение. И тот багаж знаний и опыта, который у меня есть, очень хочется применить на земле. И то, что мне хочется получить – это получить эмоцию, увидеть глаза переселенного человека, увидеть глаза людей от благоустроенного парка, от решенной проблемы. Это для меня большая честь и вызов. Я искренне этого хочу. И я безусловно волнуюсь. Здесь очень мощные замечательные люди. И главный вызов – это отток населения. Поэтому главный акцент – как сделать так, чтобы здесь было жить здорово.

Первое выступление врио губернатора Мурманской области на публике.Фото: Екатерина КОНОТОП

Андрей Владимирович также говорил об огромном туристическом потенциале региона, необходимости решать проблемы с высокой платой за отопление и услуги ЖКХ в целом, здравоохранения, рыбной отрасли.

- Нужно решить эти задачи, которые обеспечивают кайф от жизни в Мурманской области. И перовое, что я сделаю, – это погружение, реальное общение с людьми, понимание ситуации и четкий план по решению оперативных действий по ключевым болевым точкам.

Рассказал врио губернатора и немного о личном. Например, о том, что скучает за работой в кабинете и любит путешествовать и обязательно перевезет в Мурманск семью (и уже даже выбрал садик для младшего сына и школу для дочери), потому что работать из другого руководить из другого места – «это нечестно и невозможно». Сегодня вечером он также планирует посетить Праздник Севера.

А вот ответа на главный вопрос, мы так и не получили – именно на нем Андрей Владимирович закончил общение с прессой, сославшись на занятость. До сих пор неизвестно будет ли Чибис выдвигать свою кандидатуру на сентябрьские выборы.

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