"Молодой технократ": Что известно о врио губернатора Мурманской области Андрее Чибисе

Не прошло и пары часов, как стало известно, что Владимир Путин назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как его биография уже разлетелась по СМИ. Но должности, семейный статус и образование - это, согласитесь, сухие данные. А вот аккаунты человека в соцсетях расскажут о нем гораздо больше.

"Это огромная ответственность и серьезный вызов"

Андрей Чибис активно ведет Твиттер, Facebook и Instagram. Даже, пожалуй, активнее, чем Марина Ковтун, которая каждую неделю пишет на своих страницах. В Твиттере у Андрея Владимировича размещено уже более 1800 постов. В основном все про работу, в том числе проект "Умный город", которым в последнее время чиновник плотно занимался.

В Facebook новый врио губернатора Заполярья тоже пишет немало. Именно там он почти сразу после назначения поставил в "шапке" своей страницы фотографию с осенним Мурманском. Часто именно в этой соцсети Андрей Чибис размышляет, как говорят, "за жизнь". И там же сразу прокомментировал свое назначение.

- Это огромная ответственность и серьезный вызов: Мурманская область - стратегически значимый для нашей страны регион, с геополитическим, экономическим, туристическим, логистическим, промышленным потенциалом, а самое главное - талантливыми и стойкими людьми. Забота о людях и создание комфортных условий для жизни, работы и творчества станут одним из моих приоритетов, наряду с развитием экономики, повышением прозрачности управления, поддержкой промышленности и другими важнейшими задачами. Я благодарен за доверие и сделаю все возможное, чтобы его оправдать, - написал он.

Лыжи, прорубь, праздник красок

По профилю в Instagram нового врио можно отследить всю географию его командировок. Посты о своих перелетах по стране и не только он публикует регулярно: Уфа, Ижевск, Тюмень, Крым, родная Чувашия, Монголия, Япония и так далее. Однако до Кольского полуострова Андрей Владимирович до сих пор не добирался.

Не так уж часто, но все же он выкладывает в Facebook личные фото с отдыха. Например, как с семьей катался на лыжах в Сочи, окунался в прорубь на Крещение или готовил на кухне.

Фото: facebook.com/a.v.chibis

Но если Твиттер и Facebook у нового главы региона предназначены исключительно для работы, то в Instagram можно узнать и о его личной жизни. Например, 23 февраля Андрей Владимирович решил отметить настоящим марш-броском на "железных конях" по сибирским просторам. А перед Крещением чиновник навестил родителей и почистил их участок от снега.

Кстати, не забывает Чибис и о родном первом лицее в Чебоксарах. Так, он подарил ему тренажерный комплекс для занятий спортом на улице. Чиновник в принципе уделяет время спорту. В отпуске предпочитает начинать утро с километрового заплыва кролем. А еще плавает с дельфинами.

Фото: facebook.com/a.v.chibis

В 2001 году Андрей Чибис окончил Московский университет потребительской кооперации (ныне - Российский университет кооперации) по специальности "Юриспруденция". Обучался также на первом потоке "Школы губернаторов" в Высшей школе госуправления.

КОНКРЕТНО

Андрей Чибис активно общается с журналистами. В интервью «КП» он сообщал, что срок отключения горячей воды летом можно сократить до двух дней.

В других изданиях можно найти и другие его яркие цитаты:

- Наша цель - сделать российские города современными, комфортными и удобными для горожан, - gorcom36.ru.

- Мы не достигли такого уровня, чтобы все жители МКД согласились нести ответственность за соседа, - mosaica.ru.

- Каждый человек в стране будет обеспечен чистой водой, - 1tv.ru.

- Лицензирование встряхнет рынок и запустит механизм сменяемости компаний. Народ устал от их вседозволенности и хамства, - bossmag.ru

andrey.chibis Как сказали коллеги, чьему авторству и принадлежит эта серия снимков, именно так должен выглядеть канун Нового года. Главное, успеть закрыть все дела. С наступающим! #ЖКХменяется #праздниккнамприходит

КСТАТИ

Специально для «КП» политолог Евгений Минченко, преподаватель МГУ имени Ломоносова, вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью рассказал, каким видится врио губернатора Мурманской области.

- Андрей Чибис - классический молодой технократ. Очень работоспособный, технологичный. При всей внешней мягкости способен принимать жесткие решения, - пояснил Евгений Николаевич.

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