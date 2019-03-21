Отставка Марины Ковтун: губернатор Мурманской области объявила о своем уходе

Еще 19 марта стало известно, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун уходит в отставку по собственному желанию. Однако почти три дня официального подтверждения этому не было.

Хотя, как стало известно "КП", в правительстве региона 20 числа уже прошел сбор коллектива, на котором Марину Васильевну проводили слезами и аплодисментами.

Сама губернатор упорно хранила молчание, не появляясь на публике, от нее не появлялось также ни весточки в Твиттере и Инстаграме.

Наконец, период тишины закончился, и журналистов утром 21 марта пригласили в правительство на брифинг.

- В этом году истекает срок моих полномочий. Я не буду участвовать к сентябрьским выборах, - заявила Марина Ковтун. - И уже ни для кого не секрет, что я попросила о досрочном прекращении своих полномочий. Новому правительству предстоит получать дивиденды от того, что уже наработала наша команда. Это были 7 трудных, но прекрасных лет. Мне очень повезло родиться, работать и жить в Мурманской области. Кто будет врио я знаю, но с этим надо потерпеть. Я, тем временем, уезжаю в Москву.

kovtunmurman Друзья! Спасибо всем за внимание и поддержку. Я приняла решение покинуть пост губернатора Мурманской области. Без сожалений, скорее с чувством удовлетворенности и даже, пожалуй, гордости. Многое удалось, многое сделали, запущены процессы, которые сыграют очень важную роль в будущем нашего региона. За промахи - прошу прощения. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Что бы дальше ни было, я навсегда останусь мурманчанкой, искренне и преданно любящей свой край. Этот этап моей жизни окончен, начинается следующий. До новых встреч!

Сразу после встречи с представителями СМИ Марина Васильевна пошла на встречу с депутатами Мурманской областной Думы, которые в четверг проводили плановое заседание.

Напомним, что Владимир Путин еще не подписал указ ни об отставке Марины Ковтун, ни о назначении врио губернатора Мурманской области.

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