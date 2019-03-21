Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Логическим продолжением сегодняшних новостей об отставке губернатора мурманской области Марины Ковтун стало заявление о назначении врио главы региона. Буквально несколько минут назад стало известно, что им станет экс-заместитель главы минстроя России и бывший Главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис.
- Президент провел рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, - появилось сообщение на сайте Кремля.
Встреча с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Фото: kremlin.ru.
Известно, что Андрей Владимирович отметил свое 40-летие в день написания Мариной Ковтун заявления об отставке.
- Спасибо за поздравления! Хоть говорят, что сорок лет не стоит отмечать, вашими теплыми словами этот день был сделан настоящим праздником! Постараюсь их оправдать, - написал в Твиттере Чибис 19 марта.
Андрей Чибис родился в городе Чебоксары Чувашской Республики. В разное время Андрей Чибис был адвокатом, советником губернатора Рязанской области и федеральным чиновником. Курировал вопросы ЖКХ, строительства и землепользования. Является членом Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций, кспертного совета при Правительстве РФ. На посту замглавы Министерства строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис помимо этого занимался вопросами бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения в Крыму и Севастополе.
Женат, воспитывает дочь и сына. Увлекается зимними видами спорта. 23 февраля этого года отметил марш-броском на снегоходах по Сибири.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чем займется Марина Ковтун после отставки: «Я навсегда уеду в Москву»
Губернатор Мурманской области призналась, что ей поступают серьезные предложения о работе (подробности)
Почему губернатор Мурманской области оставляет свой пост
Глава Заполярья написала заявление об отставке по собственному желанию (подробности)
Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун
Чем известна экс-губернатор, которая не дотянула до 7-летия на посту меньше месяца (подробности)
Чиновники проводили губернатора Мурманской области аплодисментами
Сама глава региона до сих пор официально не подтвердила информацию об отставке (подробности)
Экс-мэр Мурманска Сергей Субботин об отставке губернатора: Марина Ковтун сохраняет шанс на продолжение успешной карьеры
Марина Ковтун о своей отставке с поста губернатора Мурманской области.Марина Ковтун стала губернатором Мурманской области в апреле 2012 года. Сначала с приставкой врио, затем уже без нее. 19 марта стало известно, что Марина Васильевна покидает свой пост, а сегодня, 21 марта, она сделала официальное заявление о своем уходе с поста главы Заполярья
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Отставка губернатора Мурманской области Марины Ковтун»