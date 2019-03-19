Отставка Марины Ковтун: Почему губернатор Мурманской области оставляет свой пост

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила о своей отставке. Решение экс-главы Заполярья было сложно назвать неожиданным. Все-таки слухи не рождаются из ничего и, тем более, крайне редко так долго не утихают. О том, что Марина Васильевна может покинуть пост заговорили еще в середине сентября 2017-го. Тогда она вошла в черный список губернаторов-отставников, опубликованный газетой "Коммерсант". Когда волна спала, разговоры об уходе Ковтун затихли.

Уверенности придало опровержение всех слухов самой Мариной Васильевной на экстренном брифинге, где она также заявила о давлении на нее со стороны правоохранительных органов, по ее словам, за препятствие приватизации госимущества в Мурманске, плюс наведение порядка на рынке топливно-энергетического комплекса.

Весь следующий год в СМИ то и дело возникали новые слухи об отставке одной из немногих женщин-губернаторов в России. Тем не менее, губерамать, как ее давно прозвали в Заполярье, стойко пережила все нападки и в итоге к концу 2018 года все-таки заявила о том, что, несмотря ни на что планирует идти на выборы, которые состоятся осенью 2019 года. Выборы эти, кстати, для Ковтун были бы не первыми, ранее эту процедуру она по собственной инициативе с успехом прошла в 2014 году, через 2 года после того, как заняла место Дмитрия Дмитриенко.

Четкого негативного образа у Марины Ковтун, как у губернатора, не сформировалось, но масло в огонь накануне предстоящих выборов подлили уголовные дела, возбужденные на чиновников областного правительства. Бабенко, Никрашевский и Благодельский - три фамилии, которые моментально напоминают о неприятной ситуации, сложившейся в команде губернатора. С июля 2017-го подробности этих «уголовок» напоминали о себе и шатали под Мариной Васильевной кресло главы региона.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК. По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемый зам. руководителя Управления по обеспечению деятельности правительства региона Георгий Благодельский, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд Правительства Мурманской области, - пояснили тогда в пресс-службе СКР по Мурманской области. Именно его жена опубликовала данные со всей «черной бухгалтерией», которые педантично собирал супруг.

А через три дня в в списке фигурантов оказался и заместитель руководителя Аппарата Правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский, действующий в сговоре с первым, по данным следствия.

В октябре скамью подсудимых-чиновников пополнил и экс-заместитель губернатора Игорь Бабенко, который координировал работу исполнительных органов власти, отвечал за противодействие коррупции, взаимодействие с федеральными органами власти, а также информационную политику правительства региона и губернатора. 2 октября он написал заявление по собственному и ушел в отставку, а 19 октября был, как и Никрашевский с Благодельским задержан за мошенничество.

Позже в течение 2018-го и начала 2019-го все трое на судах свидетельствовали против бывшей начальницы - мол, они только выполняли указания губернатора, а «ей, как вы понимаете, не отказать». Никрашевский и Благодельский по приказу Марины Васильевны, по их же словам, тратили на прихоти главы региона деньги благотворительного фонда, которые перечислялись в него местными бизнесменами, а Бабенко всеми этими махинациями якобы заведовал. В показаниях всех троих фигурировали рыбалки Ковтун, ее проживание в элитных номерах во время командировок, подарки высшим чинам правительства России, гостящих в регионе, и подарки им же. Всего на это было потрачено, по разным данным, от 8 до 50 миллионов рублей.

Кстати, сама губернатор никак эти показания своих бывших подчиненных не комментировала, ссылаясь лишь на то, что «во всем разберется следствие». Более того, в уголовных делах она не проходит даже как свидетель.

Возможно, когда Марина Васильевна была вызвана к президенту Владимиру Путину, вся эта история пролетела перед ее глазами вновь. И эта эпопея, длиною в 1,5 года подошла к концу, несмотря на технично отбиваемые удары по репутации за этот период, – в России стало еще одним отставленным губернатором больше, а губернатором-женщиной меньше.

ДОСЬЕ «КП»

Марине Васильевне Ковтун 7 марта 2019 года исполнилось 57 лет. Ее отец - известный в Заполярье рыбак Василий Тихонович Козлов. Замужем за мурманским предпринимателем Василием Ковтуном. Воспитали двоих детей - сына Александра и дочь Марину.

Родилась в Мурманске. Работала на различных комсомольских должностях, затем в областной администрации, курировала туризм. В 2009 году перешла на работу в дочернее предприятие «Норильского никеля», а в 2011-м, победив на выборах в областную думу, стала ее вице-спикером, возглавила фракцию «Единой России». В 2012-м - врио губернатора Мурманской области, а после и ее глава. В мае 2014-го Ковтун подала прошение о досрочной отставке чтобы подтвердить должность губернатора выборами, которые выиграла, получив 64, 69% голосов избирателей.

- Это самый важный день в моей жизни… после рождения детей! Я благодарю вас за высокое доверие и сделаю все, чтобы его оправдать, - заявила на инаугурации Марина Ковтун.