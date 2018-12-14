2018-12-14T16:01:46+03:00
Политика

Марина Ковтун рассказала, собирается ли идти на выборы губернатора в 2019 году

Глава Мурманской области сравнила политиков со спортсменами
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.
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Итоговая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 20 декабря, а вот глава Мурманской области уже подвела итоги года и рассказала о будущем Заполярья на форуме СМИ.

Учитывая политический календарь 2019-го, не удивительно, что многие вопросы касались будущих выборов губернатора. И в частности, собирается ли Марина Ковтун принять участие в предвыборной гонке.

- Конечно, хотела бы. Политики, как спортсмены высших достижений, должны всегда быть готовы, как к Олимпиаде, - рассказала губернатор.

При этом она сделала акцент на том, что конкуренция среди кандидатов должна быть, иначе теряется весь смысл.

- Кто достоин? - прозвучал вопрос с намеком, кто же будет претендовать на главное кресло в правительстве региона.

- Все достойны! - сообщила Марина Ковтун.

Также она прокомментировала список кандидатов будущей гонки. Напомним, он уже гуляет по просторам Интернета, и не является официальным.

- Да, я видела его. Там один кандидат. Хотела бы я посмотреть на этого Илью Муромца, - заметила губернатор.

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