2018-12-14T12:43:34+03:00
Политика

Сегодня в Мурманске состоится пресс-конференция губернатора Марины Ковтун

Глава региона ответит на вопросы журналистов в ДК им. Кирова
Екатерина КОНОТОП
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В прошлом году Марине Васильевне задали 40 вопросов на разные темы.В прошлом году Марине Васильевне задали 40 вопросов на разные темы.Фото: Екатерина КОНОТОП
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Декабрь – традиционное время для подведения итогов. Традиционными стали и отчеты глав регионов перед журналистами. Так, уже не в первый раз в середине декабря на вопросы представителей десятков СМИ со всей области отвечает и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Большая пресс-конференция главы Заполярья состоится сегодня, 14 декабря, в 14.30. Место встречи губернатора с журналистами – ДК им. Кирова. Встреча будет посвящена итогам работы регионального правительства в 2018 году и перспективам на 2019 год.

Кстати, еще более значимое итоговое мероприятие состоится 20 декабря. В 12.00 начнется трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в прямом эфире сразу нескольких федеральных каналов и, конечно же, на сайте kp.ru. В прошлом году на встречу аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ - 1640 человек, одним из которых стал председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб. Коммерсант, представившись журналистом, задал Владимиру Владимировичу вопрос о проблемах рыбопереработки в Заполярье.

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