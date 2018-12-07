2018-12-07T14:32:29+03:00
Политика

Претендентами на пост губернатора Мурманской области могут стать Алексей Веллер и Евгений Никора

В преддверии выборов 2019 года в сети начали высказывать свои предположения
Анна СТЕПАНОВА
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Дата выборов в 2019 году еще неизвестна.Дата выборов в 2019 году еще неизвестна.Фото: "КП" Архив
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Накануне глава Заполярья Марина Ковтун встретилась с председателем местного избиркома Антоном Богомоловым и выразила уверенность, что выборы в 2019 году пройдут в Мурманской области честно и открыто. Вопрос выдвижения Марины Васильевны, полномочия которой заканчиваются в следующем году, в качестве кандидата на встрече не обсуждался, а в социальных сетях уже рассматривают несколько альтернативных вариантов.

Telegram-канал «Индекс 51» представил широкой общественности фамилии вероятных претендентов. Среди них заместитель губернатора Евгений Никора, депутат Госдумы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер и первый зампредседателя облдумы Владимир Мищенко.

– Руководители всех парламентских партий в регионе, включая лидера мурманской ЛДПР Максима Белова, вряд ли могут рассматриваться как реальные противники на выборах этой осенью, – сообщает канал. – Сама обстановка в Мурманской области не позволяет однозначно утверждать, пойдет ли Марина Ковтун на выборы. Два месяца обсуждаются факторы Приморского края и Владимирской области. И судя по информации из окружения главы, Марина Васильевна не хочет повторить судьбу Светланы Орловой.

Кроме того, звучат имена замгендиректора Росатома Вячеслава Рукши, замгубернатора Романа Дурягина, первого замгубернатора Алексея Тюкавина, замгубернатора Анатолия Векшина, генерального директора торгового порта Александра Масько, командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, главного федерального инспектора Алексея Маякова.

Ранее имя нового губернатора называли в сентябре этого года, когда многие СМИ пророчили отставку Марины Ковтун, и прогнозы не оправдались.

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