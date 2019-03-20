Отставка Марины Ковтун: Чиновники проводили губернатора Мурманской области аплодисментами

Вечером 19 марта стало известно, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун уходит в отставку. Случилось это после встречи в Кремле. Впрочем, до сегодняшнего утра и сама глава региона, и ее пресс-служба не комментировали смену руководства в области.

Напомним, в правительстве прошло заседание, на котором должна была присутствовать Марина Васильевна. Однако на встрече она не появилась, и та прошла под руководством ее первого заместителя Алексея Тюкавина.

Как стало известно "КП" от проверенного источника, после заседания состоялся сбор коллектива правительства уже с участием губернатора. Во время него были слышны аплодисменты, а некоторые участники встречи не сдерживали слезы.

Это указывает на то, что Марина Ковтун все-таки покидает свой пост по собственному желанию. Отметим, что официального документа за подписью президента нет, а это значит, что отставка официально не принята. Поэтому о возможных кандидатах на пост губернатора Мурманской области можно пока только гадать.

Заметим, что Марина Васильевна хранит молчание в своих аккаунтах в социальных сетях, хотя всегда она вела активную деятельность и Твиттере, и Инстаграме.

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