2019-03-20T13:24:38+03:00
Политика

Губернатор Мурманской области не появилась на заседании правительства

Марина Ковтун пропала с информационных радаров
Елена ЧУМАКОВА
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Алексей Тюкавин провел первое заседание правительства региона после того, как Марина Ковтун подала в отставку. Фото: news.yandex.ruАлексей Тюкавин провел первое заседание правительства региона после того, как Марина Ковтун подала в отставку. Фото: news.yandex.ru
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Утра 20 марта все ждали с замиранием сердца. Ведь накануне вечером стало известно, что глава Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку, решив сложить полномочия после почти 7 лет на посту губернатора. Тем временем, из очередного «черного списка» губернаторов-отставников двое из четырех действительно написали заявления об увольнении. Так, на место врио губернатора Челябинской области еще вчера был назначен Алексей Текслер, который сменит на посту Бориса Дубровского, а глава Республики Алтай Александр Бердников уже прокомментировал свою добровольную отставку.

Вокруг информации об отставке главы Заполярья только сгущаются молчаливые тучи. Как ранее писала «Комсомолка», Марина Васильевна во вторник сообщила о своем возвращении из командировки в Москве, подчеркнув, что 19 марта новостей ждать не стоит. При этом губернатор решила не появляться на презентации меню Мурманской области в рамках «Недели региональной кухни в Москве». В столице вместо нее осталась вице-губернатор Ольга Кузнецова.

- Комментировать пока нечего, - отметили в правительстве Мурманской области вечером того же дня.

По данным «Би-порта», Марина Ковтун была намерена провести сегодняшнее заседание областного правительства с абсолютно рядовой повесткой, начиная от отчета главы Апатитов Николая Бовы, заканчивая лесным планом региона. Но наступившая среда тоже не внесла ясность в политический расклад в Заполярье. На заседание регионального правительства Марина Васильевна так и не появилась - его провел ее первый заместитель Алексей Тюкавин.

- Это рабочие моменты. Алексей Михайлович часто их проводит сам, - отметил руководитель пресс-службы правительства Мурманской области Илья Денисов.

Сама же глава Заполярья пропала с информационных радаров. О том, где сейчас находится Марина Васильевна и чем занимается, нет сведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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