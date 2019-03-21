Чем займется Марина Ковтун после отставки: «Я навсегда уеду в Москву»

Сегодня утром после долгого молчания Марина Ковтун наконец официально сообщила о своей отставке. Для того, чтобы сделать заявление, экс-глава региона собрала журналистов в правительстве Мурманской области. После заготовленной прощальной речи Марина Васильевна пообщалась с представителями местных СМИ. И чаще всего ей задавали вопросы о дальнейших планах на жизнь.

- Думаю, очень скоро президент подпишет. Для начала я дождусь врио и передам дела. У меня 150 дней неотгулянного отпуска, я уеду, отдохну и решу, что делать дальше. Я уеду в Москву насовсем, у меня там дети. Я буду готовить с удовольствием и больше времени уделять семье, - призналась Марина Ковтун.

Кстати, о том, что Марина Васильевна хочет просто по-человечески отдохнуть, она не раз заявляла на своих итоговых пресс-конференциях. Сказала она, что банальная усталось стала одной из причин отставки.

- Слухи о работе в Совете Федерации я не комментирую. Но действительно есть предложения очень серьезные – я их рассматриваю. меня такой богатый опыт, что я смогу себя реализовать и в политике, и в управлении. Если моя работа будет связана с регионом, то можно будет рассчитывать на мою поддержку. Приезжать я в любом случае буду – здесь могила моих родителей.

Как Марина Ковтун не раскрыла тайну о поступающих предложениях, так и не рассказала СМИ о том, кто станет врио губернатора Мурманской области до выборов в сентябре этого года. Тем не менее, она анонсировала, что в ближайшее время с ним встретится, и все узнают, кто это будет.

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