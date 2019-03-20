2019-03-20T16:26:55+03:00
Политика

Экс-мэр Мурманска Сергей Субботин об отставке губернатора: "Марины Ковтун сохраняет шанс на продолжение успешной карьеры"

Губернатор Мурманской области официально не подтвердила свой уход
Мария ПАШЕНКОВА
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Сергей Субботин планирует опубликовать в скором времени разоблачительные мемуары. Фото: b-port.com.Сергей Субботин планирует опубликовать в скором времени разоблачительные мемуары. Фото: b-port.com.
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Обстановка в правительстве Мурманской области второй день у всех на языках. Причина - отставка губернатора Марины Ковтун. Знатоки политической кухни попытались проанализировать причины ухода губернатора.

- Чиновник с таким объективно хорошим послужным списком (независимо от свойств личности) имеет все шансы оставаться на плаву. Если будут благополучно для нее погашены уголовные дела в отношении бывших подчиненных. Очень похоже, что так и будет, - рассказал "КП" бывший мэр Мурманска Сергей Субботин, который скоро выпустит свою книгу. - Полагаю, Марина Васильевна прекрасно сознает, что губернаторский пост ей достался не в тяжелой личной борьбе с соперниками, а по воле высокого руководства. Поэтому она совершенно грамотно поступила, не сопротивляясь написав заявление о сложении полномочий, - это тоже воля ее руководства. Таким образом, она не сжигает мосты, блюдет абсолютную лояльность и послушность вышестоящему начальству (как и предписывают законы вертикали власти) и сохраняет шансы на продолжение успешной карьеры.

Сергей Алексеевич отметил, что в свое время был в числе тех, кто предложил кандидатуру Марины Васильевны на пост губернатора:

- Это была креатура тогдашнего руководителя концерна "Норильский никель" Владимира Стржалковского, поддержанная Путиным. Я даже поучаствовал в начале 2012 года в составлении справки об обстановке в области с характеристикой возможных претендентов, среди которых были Александр Крупадеров, Марина Ковтун и еще несколько человек. Об этом меня тогда попросили бывшие коллеги из службы безопасности "Норникеля".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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