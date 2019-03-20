Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: Верим, что Господь не лишит нас замечательного губернатора
Губернатор Мурманской области Марины Ковтун родилась 10 марта, свой день рождения в этом году она провела в Североморске. В то воскресенье в ее профиле в Instagram появилась фотография с литургии в кафедральном храме Святого апостола Андрея Первозванного. В социальной сети опубликовали видео этого события, и как оказалось, в свете последних событий оно не потеряло актуальность.
Епископ Мурманский и Мончегорский Митрофан (ныне митрополит) рассказал собравшимся, что над Мариной Васильевной нависла угроза, и предложил помолиться за главу Заполярья.
– Многие вас расстраивают… особенно последний год, как только вы пришли к вере, враг ополчился и начал давить на вас не по-детски. Мы очень верим, что Господь не лишит нас замечательного губернатора, мы будем об этом молиться, чтобы предстоящие выборы все-таки склонили Господа по нашим молитвам, – уверил Митрофан.
Губернатора тронули эти слова, она не смогла сдержать слез и поблагодарила за поддержку.
– Семь лет назад в страстную пятницу была моя инаугурация, и это тоже все неслучайно, она продолжается. Есть и радостные моменты, есть вера, надежда, любовь. Простите меня, – обратилась к прихожанам Марина Васильевна.
По неподтвержденным данным, 18 марта губернатор написала заявление по собственному желанию, сегодня же после очередного заседания в правительстве Мурманской области состоялось ее прощание с командой.
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Митрофан и Марина Ковтун на литургии, которая состоялась 10 марта 2019 года.Монтаж и видео: Сергей Якунин
ИСТОЧНИК KP.RU