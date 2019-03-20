2019-03-20T14:43:51+03:00
Политика

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: Верим, что Господь не лишит нас замечательного губернатора

В 57-й день рождения Марины Ковтун священник предложил прихожанам помолиться за благополучие главы Заполярья [видео]
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Четкого негативного образа у Марины Ковтун, как у губернатора, не сформировалось. Фото: скриншот видео.Четкого негативного образа у Марины Ковтун, как у губернатора, не сформировалось. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Губернатор Мурманской области Марины Ковтун родилась 10 марта, свой день рождения в этом году она провела в Североморске. В то воскресенье в ее профиле в Instagram появилась фотография с литургии в кафедральном храме Святого апостола Андрея Первозванного. В социальной сети опубликовали видео этого события, и как оказалось, в свете последних событий оно не потеряло актуальность.

Епископ Мурманский и Мончегорский Митрофан (ныне митрополит) рассказал собравшимся, что над Мариной Васильевной нависла угроза, и предложил помолиться за главу Заполярья.

– Многие вас расстраивают… особенно последний год, как только вы пришли к вере, враг ополчился и начал давить на вас не по-детски. Мы очень верим, что Господь не лишит нас замечательного губернатора, мы будем об этом молиться, чтобы предстоящие выборы все-таки склонили Господа по нашим молитвам, – уверил Митрофан.

Губернатора тронули эти слова, она не смогла сдержать слез и поблагодарила за поддержку.

– Семь лет назад в страстную пятницу была моя инаугурация, и это тоже все неслучайно, она продолжается. Есть и радостные моменты, есть вера, надежда, любовь. Простите меня, – обратилась к прихожанам Марина Васильевна.

По неподтвержденным данным, 18 марта губернатор написала заявление по собственному желанию, сегодня же после очередного заседания в правительстве Мурманской области состоялось ее прощание с командой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отставка Марины Ковтун: Почему губернатор Мурманской области оставляет свой пост

Глава Заполярья написала заявление об отставке по собственному желанию (подробности)

Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун

Чем известна экс-губернатор, которая не дотянула до 7-летия на посту меньше месяца (подробности)

Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал отставку Марины Ковтун

Парламентарий призвал с уважением относиться к решению экс-губернатора (подробности)

Митрофан и Марина Ковтун на литургии, которая состоялась 10 марта 2019 года.Монтаж и видео: Сергей Якунин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-мэр Мурманска Сергей Субботин об отставке губернатора: "Марины Ковтун сохраняет шанс на продолжение успешной карьеры"
За две недели в Госжилинспекцию Мурманской области поступило порядка 180 жалоб на нечищеные от снега дворы
В Мурманске вновь накрыли подпольный крабовый цех - 3 тонны мяса, 25 миллионов ущерба
В Мурманске машина инкассаторов сбила 77-летнюю женщину
Убийца из Ковдора, который прятал тело в подвале, выслушал уникальный для Заполярья приговор
Кировчане спутали лентикулярное облако с «черной дырой»
В Мурманске 9-летний мальчик был в гостях у друга, а потом пропал
В Кандалакше на вокзале рухнул потолок
Порноактрису Елену Беркову срочно госпитализировали
Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал отставку Марины Ковтун
Общественники просят власти Мурманской области восстановить покрытие моста через Кольский залив