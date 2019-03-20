Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал отставку Марины Ковтун
За неполные полгода до губернаторских выборов в Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об уходе с поста главы региона. Об этом стало известно 19 марта.
В первые часы после появления сообщения сама Марина Ковтун, и ее пресс-служба хранили молчание. Зато ситуацию комментировали ее коллеги по политике. В частности бывший мэр Мурманска, а теперь депутат Госдумы Алексей Веллер. Между ним и бывшим губернатором в свое время были непростые отношения.
- Марина Васильевна приняла такое решение, и к нему, я считаю, надо отнестись с уважением. Я не сомневаюсь, что это решение она принимала, скорее всего, по результатам определенных консультаций с федеральным центром, - рассказал Алексей Борисович "Дума ТВ". - Вполне вероятно, что Марина Васильевна приняла для себя решение, что она уже достаточно поработала на этом посту, и, возможно, не видит в полном объеме возможность выходить на выборы, поэтому это нормальное решение ответственного политика, которое принято, как мне кажется, достаточно своевременно.
Имя врио, который будет руководить регионом после ухода Марины Ковтун, пока в Кремле не назвали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отставка Марины Ковтун: Почему губернатор Мурманской области оставляет свой пост
Глава Заполярья написала заявление об отставке по собственному желанию (подробности)
Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун
Чем известна экс-губернатор, которая не дотянула до 7-летия на посту меньше месяца (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU