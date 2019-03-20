Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал отставку Марины Ковтун

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-20T10:31:26+03:00

Алексей Веллер и Марина Ковтун не всегда были в простых отношениях. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

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За неполные полгода до губернаторских выборов в Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об уходе с поста главы региона. Об этом стало известно 19 марта.

В первые часы после появления сообщения сама Марина Ковтун, и ее пресс-служба хранили молчание. Зато ситуацию комментировали ее коллеги по политике. В частности бывший мэр Мурманска, а теперь депутат Госдумы Алексей Веллер. Между ним и бывшим губернатором в свое время были непростые отношения.

- Марина Васильевна приняла такое решение, и к нему, я считаю, надо отнестись с уважением. Я не сомневаюсь, что это решение она принимала, скорее всего, по результатам определенных консультаций с федеральным центром, - рассказал Алексей Борисович "Дума ТВ". - Вполне вероятно, что Марина Васильевна приняла для себя решение, что она уже достаточно поработала на этом посту, и, возможно, не видит в полном объеме возможность выходить на выборы, поэтому это нормальное решение ответственного политика, которое принято, как мне кажется, достаточно своевременно.

Имя врио, который будет руководить регионом после ухода Марины Ковтун, пока в Кремле не назвали.

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ИСТОЧНИК KP.RU