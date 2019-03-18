Епископа Мурманского и Мончегорского Митрофана возвели в сан митрополита

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-18T09:33:33+03:00

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Спустя 20 дней после того, как стало известно о кадровых перестановках в Мурманской и Мончегорской митрополии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел ее нового главу – владыку Митрофана в сан митрополита. Напомним, в конце февраля на заседание Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение, что митрополит Мурманский и Мончегорский Симон, отдавший Крайнему Северу 24 года, отправиться служить в Орловскую область. А его на посту сменит епископ Североморский и Умбский Митрофан.

В минувшее воскресенье, 17 марта, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве прошла Литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия, где владыку Митрофана и возвели в новый сан. Среди приглашенных на праздничное богослужение была и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- Да дарует нам Господь сил хранить радость о сопричастности к жизни Церкви даже до последнего нашего издыхания. Пусть Господь нам поможет спасительно пройти поприще Великого поста и достойно встретить Светлое Христово Воскресенье, - обратился в присутствующим Патриарх Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU