Назначен новый глава Мурманской и Мончегорской митрополии

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-27T09:19:25+03:00

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Вчерашнее заседание Священного Синода Русской Православной Церкви могло пройти не замеченным для жителей Крайнего Севера. Однако на нем было принято решение о кадровых перестановках, которые затронули и Мурманскую область.

- Синод повторно рассмотрел и удовлетворил прошение о почислении на покой митрополита Орловского и Болховского Антония, поданное им в связи с достижением 75-летия. На посту его сменит митрополит Мурманский и Мончегорский Симон, - сообщил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Владыка Симон прослужил на Крайнем Севере 24 года, и за эти годы не раз удостаивался как светских, так и церковных наград. В его копилке орден и медаль преподобного Сергия Радонежского второй степени, орденами преподобного Серафима Саровского второй степени и святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.

В свою очередь Мурманская и Мончегорская митрополия не осиротеет. По решению Священного Синода, ее возглавит епископ Североморский и Умбский Митрофан. Кстати, свое служением церкви новый митрополит начинал в качестве пресс-секретаря владыки Симона.

ИСТОЧНИК KP.RU