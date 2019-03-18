2019-03-18T14:37:54+03:00
Политика

Бывший глава Мурманска написал книгу "Записки опального мэра"

Сергей Субботин публикует отрывки своих мемуаров в "ВКонтакте"
Ника СВЕТЛОВА
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Книга Сергея Субботина "Мурманск. Записки опального мэра" выйдет в мае этого года.Книга Сергея Субботина "Мурманск. Записки опального мэра" выйдет в мае этого года.
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Сергей Субботин - одна из самых ярких политических фигур в истории Мурманска. Напомним, в 2009 году он стал мэром столицы Заполярья, но уже в 2010 году был снят горсоветом. В укор ему поставили проблемы в ЖКХ, антисанитарию и даже образование. Сергей Алексеевич даже пытался отстоять пост главы города в суде. А сейчас он готов рассказать о своем нелегком политическом пути в книге "Мурманск. исповедь опального мэра". Прочитать ее можно будет в мае, когда произведение выложат на сайте библиотеки электронных книг.

Сергей Субботин на своей странице в "ВКонтакте" публикует отрывки своих мемуаров.

- Внезапность и неподготовленность моего решения пойти на выборы мэра стала одной из причин последующей жесткой обструкции со стороны городских депутатов. Мы не озаботились заблаговременно и всерьез подготовкой кандидатов на выборы в Горсовет и он переизбрался практически в полном прежнем составе (группа "кукловодов" недосчиталась в своих рядах только зицпредседателя С.В. Сороки), - пишет Сергей Субботин. - На выборы мэра в 2009 году я пошел инициативно. Многие тогда сочли меня выдвиженцем губернатора, но это было совсем не так

Также в своей книге он объясняет, как, с его точки зрения, к креслу губернатора пришла Марина Ковтун и тонкости политической игры в столице Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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