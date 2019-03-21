2019-03-21T09:00:55+03:00
Политика

Отставка Марины Ковтун: сегодня губернатор Мурманской области может объявить о своем уходе

Марина Ковтун планирует встретиться с журналами и депутатами Мурманской областной Думы
Мария ПАШЕНКОВА
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Информация об отставке Марины Ковтун неофициально подтверждена уже несколько дней.Информация об отставке Марины Ковтун неофициально подтверждена уже несколько дней.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Почти три дня губернатор Мурманской области Марина Ковтун хранила молчание и не говорила о своей отставке. Напомним, информация о том, что глава региона уходит появилась во вторник, 19 марта, в то время, когда она прервала свою командировку в Москве и возвращалась в Мурманск.

Однако 21 марта Марина Васильевна готова прервать молчание. В 10 утра в правительстве Мурманской области анонсирован брифинг для журналистов, а примерно в 11.15 губернатор хочет встретиться с депутатами Мурманской областной Думы.

- Глава региона будет говорить о своих планах на будущее, - сообщила в региональном правительстве.

При этом напомним, что официально отставка Марины Ковтун еще не подтверждена, так как документа за подписью президента Владимира Путина нет. Как и не объявлен кандидат на пост врио губернатора Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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