Биография врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Сегодня президент встретился с Андреем Чибисом, чтобы сообщить о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. Случилось это через несколько часов после того, как уже бывший руководитель региона Марина Ковтун рассказала о своей отставке.

Андрей Владимирович накануне своего назначения, 19 марта, отметил свой 40-й день рождения. Его родной город – Чебоксары в Чувашии, но студенческие годы (1996-2001 гг.) проходили в стенах Московского университета потребительской кооперации, где молодой человек получал образование по специальности «Юриспруденция». Сразу после (2001-2004 гг.) вел частную юридическую практику в качестве адвоката.

Отметим, что также он обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школе государственного управления. В 2004-2005 годах был советником губернатора Рязанской области, затем – начальником экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики, продолжая при этом учиться. В 2006 году в Волгоградской академии МВД России Андрей Чибис защитил диссертацию на тему «Договор теплоснабжения в российском гражданском праве».

С 2006-го по 2007 год – заместитель директора департамента строительства – начальник отдела сопровождения Национального проекта «Доступное жилье» министерства регионального развития России. Во время работы отвечал за разработку долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан и подготовку законодательных актов в области жилищной политики.

Чуть позже, с 2007-го по 2008-й, – начальник Управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Находясь на этой должности, обеспечивал реализацию проектов комплексного освоения территорий, отобранных в рамках реализации национального проекта. В 2008 году Чибис также решил пойти в бизнес, возглавив Совет директоров крупнейшей частной компании в сфере ЖКХ - ОАО «Российские коммунальные системы». Там его зону ответственности, что естественно, входил юридический блок компании.

С июля 2009-го - вице-президент Национального союза водоканалов, а уже с 2011-го по 2012-й – исполнительный директор Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Общероссийского народного фронта.

– 1 октября 2014 года Андрей Чибис был назначен на должность Главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации. Ранее, с декабря 2013 года, – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства нашей страны, – сообщают в пресс-службе Минстроя.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ему была объявлена благодарность правительства России, награжден почетным знаком Министерства строительства.

Если говорить о семье, то Андрей Владимирович счастлив в браке, вместе с женой воспитывает дочь и сына.

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