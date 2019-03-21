"Нельзя быть губернатором вечно, это не дворянское звание". Полный текст заявления Марины Ковтун об отставке с должности главы Мурманской области

Я без малого семь лет проработала на посту губернатора Мурманской области, и в этом году истекает срок моих полномочий. В связи с этим мной были приняты два важных решения. Первое: я не буду участвовать в сентябрьских выборах, считаю, что обновление высших эшелонов власти необходимо и должно быть полезным. Я думаю, обновление придаст новый импульс развитию нашего края.

Второе, это уже не секрет: не дожидаясь выборов, я попросила президента Владимира Владимировича Путина о досрочной отставке. Это я сделала для того, чтобы тот человек, который приедет сюда, успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми. Определить первоочередные действия, нужды, чаяния, надежды северян услышать. И опираясь на них, строить свою дальнейшую работу.

Излишне говорить, что это решение было непростым – оно было трудным. Но я уверена, что так будет лучше и для региона, и для всех моих земляков. Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Мы много успели сделать за эти семь лет. Безусловно, были недочеты и ошибки, без них никуда. Но я считаю, что наши успехи перевешивают наши недочеты и промахи. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

За эти годы мы с командой сумели создать мощный фундамент для развития нашего будущего. Мы инициировали и запустили и, самое главное, отстояли проект комплексной модернизации Мурманского транспортного узла. И сегодня задний ход здесь уже невозможен. Проект реализуется и будет доведен до конца.

Объем инвестиций, который будет привлечен крупными компаниями в ближайшие пять лет, превысит 45 миллиардов долларов. Мы убедили и привлекли в область очень крупных инвесторов, таких как «Новатэк», «Роснефть», «Газпром», - с большими проектами. И эти проекты направлены не только на Мурманскую область, но и всю арктическую зону России. Таким образом, Мурманская область полностью интегрируется в арктическую повестку. И не только. Мурман сегодня является ключевым и узловым регионом для российской Арктики, что позволяет нам сегодня говорить от лица всего Севера. Поднимать общие для Северов проблемы, напоминать федеральному центру о необходимости особой, полной и сознательной арктической политике. Пусть нас пока слышат не так, как нам хотелось бы. Но начало диалога уже положено.

За последние несколько лет нам удалось кардинально изменить взгляд на Мурманскую область, как туристский регион. Турпоток в область вырос в разы и продолжает расти. Туризм становится в экономике края самостоятельной отраслью. И мы все смелее выходим со своими турпродуктами на международный рынок. К нам едут туристы со всей Земли.

Мы подаем пример многим регионам в социальной политике. За последние годы мы сформировали, с читаю, образцовый комплекс по поддержке материнства и детства, а такой меры, как введенная нами в прошлом году ежемесячная выплата на первенцов до полутора лет, нет ни в одном регионе.

Но это всего лишь несколько примеров, то, что на слуху и удалось достичь. Новому правительству и новому главе предстоит получать репутационные дивиденды с того, что было заложено нашей командой. Например, когда арктические проекты заработают в полную силу. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всем своих земляков-северян, поддержку я ощущала на протяжении всех этих трудных, но прекрасных лет. Прежде всего, конечно, наших дорогих земляков. Неоднократно приходилось получать очень теплые, хорошие письма от обычных тружеников, служащих, пенсионеров, которые живут в самых различных, отдаленных уголках нашего края. За все семь лет я получила, наверное, около 12 тысяч личных писем, которые лично прочла и лично ответила на них.

Именно эти слова, я считаю, для себя самой верной оценкой моего труда. Мне очень повезло родиться, работать и жить здесь, поскольку это прекрасный край. Я пообщалась с тысячами людей, я объехала весь Кольский полуостров, такой опыт не оценить никакими богатствами мира. У нас фантастический, прекрасный, богатый край. Прекрасные люди. Много раз я говорила, что у нас удивительные люди, каких нет больше нигде. Заручиться поддержкой таких людей очень дорого стоит. И я надеюсь, что моему приемнику это удастся.

- Владимир Путин еще не подписал ваше заявление?

- Нет, думаю, это скоро будет.

- Вашей энергии можно позавидовать. Какие ваши планы?

- Первое, дождусь врио, передам дела. Второе, у меня 150 дней не отгулянного отпуска, я уеду из Мурманска и дальше немножко отдохну и определюсь, что буду делать дальше.

- Все эти годы вы находились под беспрецедентным прессом. Скажите, какие силы за этим стоят?

- Я не знаю, но я благодарная всем. Потому что железо куется в огне. И я благодарна им, что у меня сегодня именно такой характер и такая бойцовская форма.

- О чем вы больше всего жалеет, что не успели сделать?

- В общем-то нет, все сделали, все запустили. Наоборот, успели очень многое. Сейчас все это будет только развиваться на ваших глазах.

- Кто будет врио и кто пойдет на выборы?

- Я на выборы точно не пойду. А кто будет, вы узнаете в ближайшее время, осталось совсем немного потерпеть.

-А вы знаете, кто пойдет на выборы?

- Без комментариев.

- В истории Мурманской области сложилась практика, что губернаторы почему-то уезжают из Мурманской области.

- Это логично. Я тоже уеду в Москву, у меня там дети.

- Что бы вы посоветовали своему приемнику?

- Мы с ним встретимся совсем скоро, я думаю, что поговорим и расскажу об особенностях края. Что самое главное – это люди, надо к ним прислушиваться.

- Насколько вероятны слухи, что вы будете работать в Совете Федерации?

- Я не комментирую слухи. Но может быть все. Есть предложения очень серьезные, я рассматриваю.

- Кто лучше для Мурманской области: губернатор-варяг или местный?

- Я не знаю. В разных случаях это по-разному работает. Где-то есть успешная практика, где-то не очень.

- Вам бы хотелось с кем-то из вашей команды продолжить работу в будущем?

- У меня прекрасная команда, я горжусь ей. Все профессионалы, сделавшие свои карьеру здесь, на Мурмане. У нас практически нет приезжих людей. Все живут здесь, рядом с вами, вы все их знаете. Это люди, которые работают с совестью, потому что завтра ты вышел, а сосед спросил: «Что ж ты так работаешь?»

- Как у вас выстроилось сотрудничество с федеральными властями?

- По-разному бывает. В каких-то вещах удается достигать понимания и решений, где-то дольше это идет. Но это работа.

- Проекты, которые были начаты при вас, будут продолжаться или будут свернуты?

- Я бы не хотела сейчас гадать на кофейной гуще. Проекты будут реализовываться, будет серьезное движение. По факту, мы становимся ключевым регионом. Естественно, будут расти поступления в бюджет, мы будем уверенней себя чувствовать. Уже нельзя отмахиваться от проблем арктических регионов. Кстати, газификация почти близка. Открою вам секрет: недавно подписали с компанией «Газпром» соглашение о намерениях по переводу на другой вид топлива. Скорее всего это будет сжиженный газ. И будут модернизированы две котельные в Мурманске. А потом «Газпром» намерен дальше газифицировать регион. Это случиться быстрее, чем мы с вами ждали.

- Вы были драйвером нескольких социальных проектов…

- Я надеюсь, что останутся. В бюджете заложены средства на реализацию того же «Арктического доктора», не так просто привлечь специалистов на Север. Вы понимаете, что человек выбирает где лучше, теплее. Север не самое благоприятное место для жизни. Это мы с вами его любим, нас не страшит ни полярный день, ни полярная ночь. А люди, которые приезжают, им надо адаптироваться. Нужна мотивация. Как, например, в советское время. Мы сто раз это обсуждали.

- Выбирали вас мы, а увольняют в администрации президента…

- Меня не увольняют, я написала заявление о сложении своих полномочий. Это решение непростое, но оно принято мной.

- Вы говорили, что после отставки будете писать кулинарную книгу…

- Нет, я не говорила про кулинарную книгу. Но готовить буду с удовольствием, больше времени уделять семье.

- В какой сфере хотели бы продолжить?

- У меня такой богатый опыт, что я могу себя реализовать и в политике, и в управлении, и такие предложения есть.

- Можем мы рассчитывать на поддержку региона с вашей стороны?

- Если моя работа будет связана с регионом, то конечно. Безусловно, я буду сюда приезжать, здесь могилы моих предков: отца, тети. Как я их оставлю.

- Какая основная причина, что вы уходите?

- Эта история на поверхности. Семь лет - это серьезный срок. А представьте еще пять – это 12. Есть элементарные вещи: усталость от человека. Это очевидно. Я посоветовалась семьей, и мы приняли такое решение. Думаю, что вы его уважаете.

- Будет ли встреча с губернатором?

- Как правило, президент встречается с отставленными губернаторами. Обычно около Дня России. Благодарит за проделанную работу.

- Заявление бывшего губернатора Евдокимова рассматривали около полугода…

- Не в этот раз. Думаю, что все будет очень быстро.

- Есть то, о чем вы сожалеете? Может, пенсионная реформа?

- Даже если бы я встала стеной, я бы не помешала этому решению. В чем упрекают меня: пенсионный возраст повысили, губернатор не защитила, рыба дорогая, дорогая квартплата. Хоть в лепешку расшибись, это объективный факт. Ответственность за все несет губернатор. Но не всегда он в силах принять те решения, о которых просят жители. И изменить ситуацию кардинально. Не все в твоих силах.

- Встреча с вашими подчиненными уже была. Говорят, что выходили с нее люди в слезах.

- Давайте вы мне сейчас будете рвать сердце. Я же женщина, что вы меня на эмоции выводите. Эмоциально, конечно, все. Когда с людьми работаешь, уважаешь их, жалко расставаться, что-то менять.

- Какая судьба будет у вашей команды?

- Это будет зависеть от решения нового врио. После указа президента правительство, как правило, уходит в отставку.

- Найдется ли на выборах кандидат сильнее врио?

- Это уже не моя история. Все когда-то начинается и заканчивается. Всему есть начало и конец. Не можешь ты вечно быть губернатором. Это же не дворянское звание, чтобы навсегда. Вахту сдал – вахту принял. Отслужил, как воин по контракту.

- Вам было трудно находиться под давлением?

- А вам трудно? Я такой же живой человек, почему мне должно было быть легко? Просто по-другому смотришь на все, понимаешь природу вещей. Панциря нет, это невозможно. Особенно женщине невозможно защиту поставить. Железных леди не бывает. Это такая работа, составляющая этой должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем займется Марина Ковтун после отставки: "Я навсегда уеду в Москву"

Губернатор Мурманской области призналась, что ей поступают серьезные предложения о работе (подробности)

Почему губернатор Мурманской области оставляет свой пост

Глава Заполярья написала заявление об отставке по собственному желанию (подробности)

Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун

Чем известна экс-губернатор, которая не дотянула до 7-летия на посту меньше месяца (подробности)

Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал отставку Марины Ковтун

Парламентарий призвал с уважением относиться к решению экс-губернатора (подробности)

Чиновники проводили губернатора Мурманской области аплодисментами

Сама глава региона до сих пор официально не подтвердила информацию об отставке (подробности)

Экс-мэр Мурманска Сергей Субботин об отставке губернатора: "Марина Ковтун сохраняет шанс на продолжение успешной карьеры"

Губернатор Мурманской области официально не подтвердила свой уход (подробности)

Губернатор Мурманской области объявила о своем уходе

Губернатор Мурманской области уже знает, кто будет врио, а сама собирается уехать в Москву (подробности)

Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области

Официальное сообщение появилось на сайте Кремля (подробности)