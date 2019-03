Супруга врио губернатора Мурманской области Евгения Чибис: «Горжусь! Буду рядом! Всегда!»

В биографии нового пока временно исполняющего обязанности главы Мурманской области Андрея Чибиса помимо образования и головокружительной карьеры также указано, что он женат и воспитывает дочь и сына. Пока неизвестно, переедет ли на Крайний Север губернатор со своей семьей или будет жить на два города, разрываясь между Мурманском и Москвой. Однако благодаря соцсетям выяснилось, что супруга Андрея Чибиса его поддерживает на новом витке карьерного роста.

- Горжусь! Буду рядом! Всегда! – так Евгения Чибис прокомментировала в Facebook новость о назначении своего супруга на пост врио губернатора Мурманской области.

You are welcome в сложный регион!

Ее подписчики не замедлили поздравить первую леди Заполярья с этим событием, а заодно дали характеристику новому для их семьи региону.

- У нас сложный регион, сложная обстановка, главное – собрать эффективную команду и все получится! – высказал свое мнение кировчанин Дмитрий Петин.

- Здорово! Это моя Родина! Красивый край, хорошие люди! – написала Наталия Журавкова.

- Не простой, конечно, город, но по-своему прекрасный! – отметила Нина Голигина.

- Мурманск – очень специфичный город, - подчеркнул Алексей Родченков.

Всех советчиков Евгения любезно поблагодарила.

По мнению Евгении Чибис, самая нужная одежда - пуховик. Фото: Из личного архива Евгении Чибис

Аудитор и волонтер

А что известно о самой первой леди Мурманской области? Пока о Евгении Чибис известно немного. У нее три высших образования. Она закончила факультет мировой экономики Чебоксарского кооперативного института, затем факультет международных финансов МГУ им. Ломоносова и, наконец, стала кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в Московском государственно университете землеустройства. Кроме того, как ее супруг, Евгения предпочитает активную жизненную позицию. Так, например, в 2016 году Евгения в качестве волонтера участвовала в организации "Доброй елки для бабушек и дедушек".

- Скажу вам честно, у меня пока нет однозначного ответа на вопрос, зачем мне это надо, но я уже точно знаю, что занялась правильным делом. Заряд эмоций, позитива, новых встреч и веры в будущее, как говорится, дорогого стоит! – писала во время подготовки этого мероприятия на своей странице в Facebook супруга нового врио губернатора Заполярья.

Что касается спорта, то нельзя сказать, что Евгения Чибис им увлекается, но точно с ним дружит. Свой личный опыт с этой точки зрения она изложила в посте "Спорт по возрастам":

Евегния Чибис может не увлекается спортом, но точно с ним дружит. Фото: Из личного архива Евгении Чибис

"15 лет - клуб танцевальная аэробика в ДК при университете, добираться два часа, другой конец города, в любую погоду – лишь бы быть в ряду старших и красивых.

20 лет – замуж вышла, зачем спорт, лучше полежать.

25 лет – надо чем-то заняться, куплю карточку в спортклуб, есть, где помыться летом, когда воду отключили.

30 лет – спорт – это жизнь. Что?! Да как вы можете не заниматься спортом, все на спорт! В группе весело и интересно.

35 лет – только с индивидуальным тренером, корректировка питания, программа тренировок, учет во всем.

40 лет – спорт на воздухе, лучше одна, чтобы никто не мешал. Идти в спортклуб, чтобы лекцию прослушать или аудиокнигу на дорожке".

Также, судя по ее странице в Facebook, в 2019 году Евгения запланировала выучить испанский язык. Видимо теперь первой леди стоит переключиться на саамский.

Кстати, в одном из последний своих постов Евгения жаловалась, что зима в Москве длится 6 месяцев в году, и с октября по март приходится носить пуховик. Тогда Евгения не знала, что судьба забросит ее семью на Крайний Север, где холодно в лучшем случае девять месяцев в году, и с пуховиком в принципе можно не расставаться.