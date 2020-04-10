2020-04-10T10:45:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: За две недели волонтеры Мурманской области выполнили 2785 заявок

Только за последние сутки добровольцы Мурманской области помогли 416 нуждающимся
Елена МОЛОДЦОВА
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Волонтерам Мурманской области приходится в день обрабатывать сотни заявок.Волонтерам Мурманской области приходится в день обрабатывать сотни заявок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, но коронавирус выписал строгий домашний режим северянам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. С 27 марта им приходится безвылазно сидеть в своих квартирах, отказывая себе в удовольствие прогуляться даже до магазина и аптеки – безопасность превыше всего. Тем, у кого нет родственников или более юных друзей, готовых прийти на помощь и доставить пожилому человеку продукты и медикаменты, протягивают руку волонтеры.

- С 27 марта по 9 апреля было принято 2785 обращений, - подводят промежуточные итоги в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Вполне естественно в сегодняшней ситуации, что лидером по количеству заявок стала не столица Заполярья, а Кировск и Апатиты, где, согласно статистики заболеваемости коронавирусом, больше всего заразившихся. Больше всего услуги волонтеров популярны в Кировске – 553 обращения за две недели и Апатитах – 478 заявок. На третий строчке – самый большой город за Полярным кругом – 442 обращения.

Меньше всего звонят волонтерам в ЗАТО Видяево – 38 заявок за 14 дней, ЗАТО Александровск – 45 обращений, в Ковдорском районе и Полярных Зорях – 50 и 51 соответственно.

- Только 9 апреля на «горячие линии» Мурманской области поступило 416 обращений, - отмечают в Едином центре.

Если вы или ваши пожилые соседи нуждаются в помощи в доставке продуктов, лекарств или решении других бытовых вопросов, звоните 8 (8152) 69-33-00 или 8-800-200-34-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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