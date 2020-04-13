Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманска плохо соблюдают режим самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T17:02:10+03:00

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Мурманчане не слишком хорошо справляются с режимом "сиди дома". Это можно увидеть, заглянув на "Яндекс.Карты": индекс самоизоляции в Мурманске 13 апреля упал до 2,7 баллов. Это означает, что на улицах города сейчас много людей. Что интересно, 12 апреля днем большинство северян сидело дома - индекс составлял 3,9 баллов. Вероятнее всего, рейтинг заполярной столицы по соблюдению самоизоляции понизился из-за тех, кому в будний день нужно спешить на работу.

К слову, лучше всего по домам сейчас сидят во Владивостоке (4,0), Хабаровске (4,0) и Петропавловске-Камчатском (4,6). Среди городов-миллионников относительно неплохо справляются с самоизоляцией в Москве (3,1). Наиболее безответственно относятся к мерам безопасности, введенным из-за коронавируса, в Челябинске (2,1) и Кемерово (1,9).

Напомним: Мурманская область вошла в десятку по количеству заболевших коронавирусом среди российских регионов. А по числу подтвержденных случаев COVID-19 за одни сутки Заполярье поднялось на 4-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU