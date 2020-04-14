2020-04-13T23:48:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 апреля 2020 года: 131 заболевших, 120 с предварительно положительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 14 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Ситуация в Мурманской области остается стабильно тревожной.Ситуация в Мурманской области остается стабильно тревожной.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Каждый день жители Кольского полуострова ждут с нетерпением сводку оперативного штаба Мурманской области о ситуации с коронавирусом в регионе. Согласно последней информации она пока остается стабильной.

В Заполярье 131 случаq заболевания COVID-19. Очаг коронавируса переместился из Апатитов и Кировска в Кольский район, где на масштабной стройке в Белокаменке выявили уже 81 человека, зараженного новой опасной инфекцией. На втором месте по числу зараженных COVID-19 - Апатиты и Кировск (27 человек), на третьем – Мурманск с 8 заболевшими. В остальных пяти муниципалитетах ситуация менее тревожная: 6 – в ЗАТО Александровск, 5 – в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске, по одному в Североморске и Кандалакше.

По числу заболевших за сутки Заполярье оказалось на четвертом месте по стране. А в соотношении количества заболевших с общим числом жителей в регионе – на третьем, разделив эту строчку с Санкт-Петербургом.

10 человек уже выздоровели и выписались из больниц, 121 еще находятся под наблюдением врачей. При этом в Мурманской области зафиксирован первый тяжелый случай – одна пациентка находится реанимации. Также минувшие сутки отметились первой жертвой коронавируса – ей стала 67-летняя женщина с пневмонией, COVID-19 у нее подтвердился уже после смерти.

Также выросло и количество предварительных диагнозов. Еще 120 человек в Мурманской области ждут результаты второго анализа, пока им поставлен только предварительный диагноз. На обсервации находятся 281 человек, 18 – сняты с нее.

Из-за резко увеличения числа заболевших коронавирусом губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение ограничить выезд из Оленегорска, Мончегорска и Полярных Зорь, а недалеко от Междуречья МЧС России развернуло аэромобильный госпиталь. Также правительство региона продолжает разрабатывать все новые меры для поддержки северян, оставшихся без работы из-за пандемии, и микробизнеса, по которому вирус бьет едва ли не сильнее, чем по человеческому организму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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