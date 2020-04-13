2020-04-13T15:47:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: стало известно, кто может получить региональную доплату в 27899 рублей

Единовременная выплата положена не всем категориям северян
Наталья ЛОБАНОВА
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Северян, потерявших работу из-за коронавируса, не оставят без денег.Северян, потерявших работу из-за коронавируса, не оставят без денег.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции многие жители Мурманской области лишились работы и потеряли заработок. Что же делать и куда бежать в таком случае? Разумеется, в Центр занятости населения, ведь тем, кто стал безработным в апреле, положена региональная выплата.

- Правительством Мурманской области принято решение о единовременной региональной доплате безработным северянам. Она предоставляется трудоспособным людям, потерявшим работу с 30 марта по 30 апреля. Сумма составит не менее минимального размера оплаты труда с учетом северных надбавок, а именно 27899 рублей, - сообщила вице-губернатор и министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Однако такая выплата положена не всем. Получить его не смогут те, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины, кто работал в 2020 году менее месяца и уволенные из-за ликвидации предприятия или по сокращению штата, за которыми после этого сохраняется средняя зарплата.

С 30 марта по 10 апреля в Центр занятости населения Мурманской области уже обратилось 764 человека. Напомним, встать на учет можно дистанционно, по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 56-67-07, 8 (8152) 23-54-67, 8 (8152) 23-56-82 или 8 (8152) 23-54-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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