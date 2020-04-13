Ситуация с коронавирусом в Мурманске: стало известно, кто может получить региональную доплату в 27899 рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T15:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции многие жители Мурманской области лишились работы и потеряли заработок. Что же делать и куда бежать в таком случае? Разумеется, в Центр занятости населения, ведь тем, кто стал безработным в апреле, положена региональная выплата.

- Правительством Мурманской области принято решение о единовременной региональной доплате безработным северянам. Она предоставляется трудоспособным людям, потерявшим работу с 30 марта по 30 апреля. Сумма составит не менее минимального размера оплаты труда с учетом северных надбавок, а именно 27899 рублей, - сообщила вице-губернатор и министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Однако такая выплата положена не всем. Получить его не смогут те, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины, кто работал в 2020 году менее месяца и уволенные из-за ликвидации предприятия или по сокращению штата, за которыми после этого сохраняется средняя зарплата.

С 30 марта по 10 апреля в Центр занятости населения Мурманской области уже обратилось 764 человека. Напомним, встать на учет можно дистанционно, по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 56-67-07, 8 (8152) 23-54-67, 8 (8152) 23-56-82 или 8 (8152) 23-54-66.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Микробизнес может получить субсидию на выплату зарплат». Андрей Чибис рассказал о дополнительных мерах поддержки для малых предприятий Мурманской области (Подробности)

Работа в Мурманске в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии. Кому положены региональные выплаты, как их получить, нужные телефоны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU