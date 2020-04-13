Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Только одна пациентка с коронавирусом в тяжелом состоянии находится в реанимации»

13 Апр 2020 2020-04-13T12:28:49+03:00

В реанимации пока только один пациент с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Увы, статистика по коронавирусу за минувшие выходные не утешительна. Напомним: число заболевших COVID-19 возросло до 128 человек, десять из которых выздоровели. У 105 северян вирус пока только подозревают. За этими цифрами стоят живые люди. И если еще неделю назад, врачи говорили, что заболевание протекает у большинства зараженных северян в легкой форме, но есть и пациенты – средней тяжести, то теперь ситуация изменилась.

В Заполярье подтвердили первый случай летального исхода у больного коронавирусом. Правда, COVID-19 у умершей женщины выявили уже после смерти.

- Все пациенты – 128 с подтвержденным и 105 предварительным диагнозом – получают необходимое лечение. У большинства отмечается положительная динамика. Одна пациентка остается в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии, но без ухудшения, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – 122 человека по эпидпоказаниям находятся в стационарах для лечения ОРВИ. Они либо контактировали с зараженными, либо недавно вернулись из-за границы.

По словам главы регионального минздрава, принятые правительством меры и усилия властей позволили стабилизировать ситуацию в выявленных очагах коронавируса в Заполярье. Сейчас фокус всех усилий медиков, безусловно, - промплощадка в Белокаменке, где МЧС России разворачивает аэромобильный госпиталь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пик заболеваемости коронавирусом в Мурманске: прогнозы и мнение руководства региона. Губернатор Мурманской области рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в ближайшее время (Подробности)

Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 13 апреля 2020 года: больше всего заболевших по-прежнему в Кольском районе. Кольский район закрепился в лидерах по числу заразившихся коронавирусом (Подробности)

Карантин в Оленегорске, Мончегорске и Полярных Зорях из-за коронавируса: Выезд еще из трех городов Мурманской области ограничили с 14 апреля. Покинуть эти территории теперь можно будет только при наличии веских причин (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU