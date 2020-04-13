2020-04-13T12:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Только одна пациентка с коронавирусом в тяжелом состоянии находится в реанимации»

Дмитрий Панычев рассказал о самочувствии 128 заболевших коронавирусом
Елена МОЛОДЦОВА
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В реанимации пока только один пациент с коронавирусом.В реанимации пока только один пациент с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Увы, статистика по коронавирусу за минувшие выходные не утешительна. Напомним: число заболевших COVID-19 возросло до 128 человек, десять из которых выздоровели. У 105 северян вирус пока только подозревают. За этими цифрами стоят живые люди. И если еще неделю назад, врачи говорили, что заболевание протекает у большинства зараженных северян в легкой форме, но есть и пациенты – средней тяжести, то теперь ситуация изменилась.

В Заполярье подтвердили первый случай летального исхода у больного коронавирусом. Правда, COVID-19 у умершей женщины выявили уже после смерти.

- Все пациенты – 128 с подтвержденным и 105 предварительным диагнозом – получают необходимое лечение. У большинства отмечается положительная динамика. Одна пациентка остается в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии, но без ухудшения, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – 122 человека по эпидпоказаниям находятся в стационарах для лечения ОРВИ. Они либо контактировали с зараженными, либо недавно вернулись из-за границы.

По словам главы регионального минздрава, принятые правительством меры и усилия властей позволили стабилизировать ситуацию в выявленных очагах коронавируса в Заполярье. Сейчас фокус всех усилий медиков, безусловно, - промплощадка в Белокаменке, где МЧС России разворачивает аэромобильный госпиталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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