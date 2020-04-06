2020-04-06T08:56:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Двое зараженных в состоянии средней тяжести, у 15 заболевание протекает в легкой форме»

Дмитрий Панычев рассказал, как протекает болезнь у 17 северян, подхвативших коронавирус
Елена МОЛОДЦОВА
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У большинства зараженных коронавирус протекает в легкой форме.У большинства зараженных коронавирус протекает в легкой форме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на все ограничительные меры, количество зараженных за последние сутки увеличилось до 18, а предварительный диагноз поставлен уже 51 северянину. Но что скрывается за этими цифрами? Как протекает болезнь?

Ответы на эти вопросы есть у министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.

- Все пациенты с COVID-19 находятся в стационарах Мурманска и Апатитов. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, отмечается положительная динамика. У остальных – 15 – заболевание протекает в легкой форме, - рассказал Дмитрий Вячеславович.

Тем не менее, в медучреждениях продолжают развертывать койки для тяжелых больных с возможностью подачи кислорода и подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие работы ведутся в двух корпусах Мурманской областной больницы, Апатитско-Кировской городской больнице и Мончегорске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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