Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Двое зараженных в состоянии средней тяжести, у 15 заболевание протекает в легкой форме»
Несмотря на все ограничительные меры, количество зараженных за последние сутки увеличилось до 18, а предварительный диагноз поставлен уже 51 северянину. Но что скрывается за этими цифрами? Как протекает болезнь?
Ответы на эти вопросы есть у министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.
- Все пациенты с COVID-19 находятся в стационарах Мурманска и Апатитов. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, отмечается положительная динамика. У остальных – 15 – заболевание протекает в легкой форме, - рассказал Дмитрий Вячеславович.
Тем не менее, в медучреждениях продолжают развертывать койки для тяжелых больных с возможностью подачи кислорода и подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие работы ведутся в двух корпусах Мурманской областной больницы, Апатитско-Кировской городской больнице и Мончегорске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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