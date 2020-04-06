Коронавирус в Мурманске, последние новости на 6 апреля 2020 года: 18 заболевших, 51 человек - с предварительно положительным диагнозом

Увы, плохие новости пришли из оперативного штаба при правительстве Мурманской области. С 15 до 18 выросло число заболевших COVID-19 в регионе (один уже выздоровел и выписан из больницы). Диагноз подтвердился у двух жителей Кировска, а также у снежногорца. Также стало больше северян с предварительно положительным диагнозом - 51 человек (+14 за сутки).

100 человек находятся на обсвервации, 1 человек снят с нее, 1236 человек - на самоизоляции.

Главная новость за последние 24 часа - это закрытие выезда из Апатитов и Кировска. Именно в этих двух городах больше всего заболевших коронавирусом и тех, у кого предварительно положительный диагноз. Теперь выехать из муниципалитетов можно только по разрешению администраций и по очень уважительным причинам. К слову, стали известны подробности о медработниках Апатитско-Кировской ЦГБ, которые могли заразиться COVID-19.

Также с 6 апреля в Мурманской области вступают новые правила по самоизоляции. Теперь нарушителей ждут штрафы, но при этом правительство региона расширило перечень причин, почему северяне могут выходить из дома, а также стал больше список предметов первой необходимости и организаций, которые могут работать в апреле.

Под руководством жены губернатора Евгении Чибис заработал Единый волонтерский центр по оказанию помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в Апатитах и Кировске из-за коронавируса: Выезд из городов ограничен, а уехать можно только атвотранпортом и по специальному разрешению. Из-за пандемии коронавируса общественные места будут дезинфицировать (Подробности)

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 5 апреля 2020 года: 15 заболевших, 37 человек - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 5 апреля 2020 года (Подробности)

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Мурманске: какие штрафы предусмотрены. В Мурманске начнут наказывать за нарушение режима самоизоляции (Подробности)

Можно ли ездить на дачу в Мурманске в период самоизоляции. Официальная информация - можно ли ездить на дачу в Мурманске в период обязательно самоизоляции (Подробности)

Можно ли выходить на рыбалку во время режима обязательной самоизоляции в Мурманске. Официальная информация - можно ли ездить на рыбалку в Мурманске в период обязательно самоизоляции (Подробности)

Можно ли гулять с ребенком во время режима обязательной самоизоляции в Мурманске. Официальная информация – можно ли гулять с ребенком в Мурманске в период режима обязательной самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru