2020-04-05T23:29:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 6 апреля 2020 года: 18 заболевших, 51 человек - с предварительно положительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 6 апреля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске области уже 18 заболевших коронавирусом.В Мурманске области уже 18 заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, плохие новости пришли из оперативного штаба при правительстве Мурманской области. С 15 до 18 выросло число заболевших COVID-19 в регионе (один уже выздоровел и выписан из больницы). Диагноз подтвердился у двух жителей Кировска, а также у снежногорца. Также стало больше северян с предварительно положительным диагнозом - 51 человек (+14 за сутки).

100 человек находятся на обсвервации, 1 человек снят с нее, 1236 человек - на самоизоляции.

Главная новость за последние 24 часа - это закрытие выезда из Апатитов и Кировска. Именно в этих двух городах больше всего заболевших коронавирусом и тех, у кого предварительно положительный диагноз. Теперь выехать из муниципалитетов можно только по разрешению администраций и по очень уважительным причинам. К слову, стали известны подробности о медработниках Апатитско-Кировской ЦГБ, которые могли заразиться COVID-19.

Также с 6 апреля в Мурманской области вступают новые правила по самоизоляции. Теперь нарушителей ждут штрафы, но при этом правительство региона расширило перечень причин, почему северяне могут выходить из дома, а также стал больше список предметов первой необходимости и организаций, которые могут работать в апреле.

Под руководством жены губернатора Евгении Чибис заработал Единый волонтерский центр по оказанию помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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