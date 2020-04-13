2020-04-13T18:30:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурманская область – на третьем месте по распространению коронавируса в России

Мурманскую область опережают только Москва, Московская область и республика Коми
Елена МОЛОДЦОВА
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Пока остановить распространение коронавируса в Мурманской области не удается.Пока остановить распространение коронавируса в Мурманской области не удается.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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128 заболевших в Мурманской области – именно до этой цифры выросло число заболевших 12 апреля – не могли укрыться от зоркого ока федерального правительства. Заполярье попало в доклад вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России

- Показатель заболеваемости в среднем по стране составляет 12,5 человека на 100 тысяч жителей. Москва и Московская область являются лидерами по распространению коронавируса. На втором месте республика Коми – 24,6 человека на 100 тысяч населения и на третьем – Мурманская область и Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднего показателя, - отметила Татьяна Голикова.

Разумеется, такое положение не могло ни повлечь за собой ужесточение мер. В Междуречье, куда переместился очаг заболеваемости, введен режим ЧС и развернут аэромобильный госпиталь МЧС России, а из Оленегорска, Мончегорска и Полярных Зорь ограничен выезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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