2020-04-12T14:21:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Междуречье введен режим "чрезвычайной ситуации"

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, меры безопасности в поселке ужесточили
Наталья ЛОБАНОВА
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Въезд и выезд из Междуречья ограничен.Въезд и выезд из Междуречья ограничен.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Кольский район на днях вышел в лидеры по числу зараженных COVID-19 среди муниципалитетов Мурманской области. И не спроста, ведь на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке, у рабочих подрядных организаций обнаружили коронавирус. Чтобы предотвратить распространение опасной инфекции, в Междуречье с 11 апреля введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава администрации Кольской района Александр Лихолат.

- Установить с 18.50 11 апреля режим «Чрезвычайная ситуация» на территории сельского поселения Междуречье, направленный на предотвращение распространения нового коронавируса, предусматривающий особый режим деятельности на промышленной площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. До особого указания ограничить въезд и выезд любыми транспортными средствами на территорию с «ЧС». Допуск в Междуречье осуществляется через специально оборудованный контрольно-пропускной пункт, - сообщается в официальном документе.

На спецпосту северяне обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию. Если температура тела 37 градусов и выше или есть признаки простудного заболевания - информация об этом передается в ближайшую медорганизацию для получения инструкций о дальнейших действиях.

Для ООО «НОВАТЭК-Мурманск», которая ведет строительство в Белокаменке, в постановлении рекомендуется обеспечить круглосуточную работу контрольно-пропускного пункта и дезинфекцию автотранспорта. Кроме того, создать условия для изоляции работников, находящихся на территории с «ЧС» в обсерваторы.

К слову, только что из московского аэродрома Раменское в сторону Мурманска направились два самолета ИЛ-76 МЧС.

- Первоначальная версия - самолеты необходимы для вывоза строителей из Белокаменки. Однако сейчас источники сообщают, что борты везут медицинское оборудование. Будет ли эвакуация рабочих компании «Новатэк» обратными рейсами — информации пока нет. Также сообщают, что на 13 апреля запланировано еще два рейса бортов МЧС, однако состоятся ли они - также неизвестно, - сообщил источник мурманского аэропорта в соцсетях.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал создание мобильного госпиталя в Междуречье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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