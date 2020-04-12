Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Окончательное решение о строительстве мобильного госпиталя еще не принято"

12 Апр 2020 2020-04-12T11:25:22+03:00

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11 апреля появилась информация, что в Междуречье будет создан мобильный госпиталь. Это сообщение подтвердили в правительстве Мурманской области, а после глава региона Андрей Чибис официально его прокомментировал.

Напомним: в Междуречье сейчас введены ограничения на въезд и выезд, т.к. на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке у рабочих подрядных организаций обнаружили коронавирус. Из-за этого Кольский район вышел в лидеры по числу человек с COVID-19 в Мурманской области.

- На этой крупнейшей стройплощадке трудится много человек - почти 11 тысяч человек. Мы заблаговременно готовимся к тому, что надо развернуть мобильный госпиталь. Отрабатываем это с федеральным центром, федеральным штабом по коронавирусу. И в случае принятия такого решения, дополнительные койки для больных с коронавирусом будут развернуты. На данный момент такое окончательное решение не принято, но все подготовительные мероприятия региональными властями запущены, - сообщил Андрей Владимирович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/772585" frameborder="0"></iframe> Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о создании мобильного госпиталя в Междуречье.

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