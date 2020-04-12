2020-04-12T11:25:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Окончательное решение о строительстве мобильного госпиталя еще не принято"

Губернатор Мурманской области прокомментировал создание мобильного госпиталя в Междуречье [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: правительство МОФото: правительство МО
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11 апреля появилась информация, что в Междуречье будет создан мобильный госпиталь. Это сообщение подтвердили в правительстве Мурманской области, а после глава региона Андрей Чибис официально его прокомментировал.

Напомним: в Междуречье сейчас введены ограничения на въезд и выезд, т.к. на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке у рабочих подрядных организаций обнаружили коронавирус. Из-за этого Кольский район вышел в лидеры по числу человек с COVID-19 в Мурманской области.

- На этой крупнейшей стройплощадке трудится много человек - почти 11 тысяч человек. Мы заблаговременно готовимся к тому, что надо развернуть мобильный госпиталь. Отрабатываем это с федеральным центром, федеральным штабом по коронавирусу. И в случае принятия такого решения, дополнительные койки для больных с коронавирусом будут развернуты. На данный момент такое окончательное решение не принято, но все подготовительные мероприятия региональными властями запущены, - сообщил Андрей Владимирович.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о создании мобильного госпиталя в Междуречье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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