Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 11 апреля 2020 года: больше всего заболевших - в Кольском районе

11 Апр 2020 2020-04-11T09:46:09+03:00

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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области представил обновленные данные по числу заболевших коронавирусом в регионе. Сейчас коронавирус диагностировали у 67 человек, а еще у 83 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, поставлен предварительно положительный диагноз.

Много недель подряд лидерами по числу заболевших были Апатиты и Кировск, но 10 апреля все поменялось. Теперь больше всего пациентов с COVID-19 диагностировали в Кольском районе - 26. И только потом идут Апатиты и Кировск - 21 человек, следом идут Мурманск и ЗАТО Александровск - по 6 человек, 5 человек- в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске и 1 - в ЗАТО Североморск.

Резкий рост числа заболевших коронавирусом объясняется тем, что на COVID-19 проверили рабочих на стройке Центра крупнотоннажных сооружений и у 22 человек оказался предварительно положительный диагноз, который потом подтвердился.

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