2020-04-13T18:02:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Новая тест-система позволит проводить почти 1000 исследований на коронавирус в день»

По словам Дмитрия Панычева, количество ложных результатов будет сведено к минимуму
Елена МОЛОДЦОВА
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Новая тест-система позволит проводить больше исследований на коронавирус.Новая тест-система позволит проводить больше исследований на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число зараженных коронавирусом в Мурманской области растет, а вместе с ними увеличивается и число коек и оборудования в медучреждениях региона. О том, как обстоят дела с подготовкой к самому тяжелому сценарию, рассказал на оперативном совещании у губернатора министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

- Лаборатория Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи приобрела новую тест-систему с высокой чувствительностью для диагностики COVID-19. У нее встроенная система внутреннего контроля, что практически сводит к минимуму количество ложных результатов, - отметил Дмитрий Панычев. – Вместе с дополнительным аппаратом лабораторной диагностики, который также пришел на днях, пропускная способность лаборатории вырастет вдвое и позволит проводить почти 1000 исследований в день.

Для тех же, у кого коронавирус подтвердится, в трех медучреждениях Мурманской области почти готовы палаты и оборудование. Так, в Мурманской областной клинической больнице будет развернуто 67 коек с аппаратами ИВЛ и 208 коек с кислородом, в Апатитско-Кировской ЦГБ – 54 с кислородом и 37 с ИВЛ, в Мончегорской больнице – 37 с кислородом и 17 с ИВЛ. Кстати, именно в последней самая высокая степень готовности.

- Ночью в медучреждении были завершены монтажные работы, а днем запланировано проведение тестирования газопровода. В ближайшие дни стационар сможет принять первых пациентов, - отметил глава минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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