Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Микробизнес может получить субсидию на выплату зарплат»

13 Апр 2020 2020-04-13T13:39:34+03:00

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Как показывает практика, коронавирус убивает не только людей, но и малый и средний бизнес. Небольшие частные предприятия не способны справиться с простоем в месяц из-за вынужденных эпидканикул. Именно для них в правительстве Мурманской области уже разработали ряд мер, призванных поддержать микробизнес наплаву в столь непростые для всех времена.

Напомним: предприниматели могут получить кредит до миллиона рублей на два года под 1%, а ИП, которые не могут трудиться этот месяц из-за ограничительных мер, выплатят МРОТ в 27800 рублей наравне с северянами, потерявшими работу после 30 марта. Однако на этом власти решили не останавливаться.

- Чтобы поддержать людей и малые предприятия, которые сегодня временно остановлены, надо сделать так, чтобы у людей была возможность платить зарплату своим сотрудникам. Поэтому дополнительные средства получит микробизнес, который попадает под категорию наиболее пострадавших от пандемии коронавируса и потерял более 30% выручки. Для них будет выделена субсидия на выплату заработной платы – пять минимальных размеров оплаты труда, а именно 139 тысяч рублей, - объявил о дополнительной мере поддержки губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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