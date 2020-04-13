2020-04-13T13:39:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Микробизнес может получить субсидию на выплату зарплат»

Андрей Чибис рассказал о дополнительных мерах поддержки для малых предприятий Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Деньги на выплату зарплат сотрудникам ИП дадут в правительстве Мурманской области.Деньги на выплату зарплат сотрудникам ИП дадут в правительстве Мурманской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Как показывает практика, коронавирус убивает не только людей, но и малый и средний бизнес. Небольшие частные предприятия не способны справиться с простоем в месяц из-за вынужденных эпидканикул. Именно для них в правительстве Мурманской области уже разработали ряд мер, призванных поддержать микробизнес наплаву в столь непростые для всех времена.

Напомним: предприниматели могут получить кредит до миллиона рублей на два года под 1%, а ИП, которые не могут трудиться этот месяц из-за ограничительных мер, выплатят МРОТ в 27800 рублей наравне с северянами, потерявшими работу после 30 марта. Однако на этом власти решили не останавливаться.

- Чтобы поддержать людей и малые предприятия, которые сегодня временно остановлены, надо сделать так, чтобы у людей была возможность платить зарплату своим сотрудникам. Поэтому дополнительные средства получит микробизнес, который попадает под категорию наиболее пострадавших от пандемии коронавируса и потерял более 30% выручки. Для них будет выделена субсидия на выплату заработной платы – пять минимальных размеров оплаты труда, а именно 139 тысяч рублей, - объявил о дополнительной мере поддержки губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Только одна пациентка с коронавирусом в тяжелом состоянии находится в реанимации». Дмитрий Панычев рассказал о самочувствии 128 заболевших коронавирусом (Подробности)

Пик заболеваемости коронавирусом в Мурманске: прогнозы и мнение руководства региона. Губернатор Мурманской области рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в ближайшее время (Подробности)

Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 13 апреля 2020 года: больше всего заболевших по-прежнему в Кольском районе. Кольский район закрепился в лидерах по числу заразившихся коронавирусом (Подробности)

Карантин в Оленегорске, Мончегорске и Полярных Зорях из-за коронавируса: Выезд еще из трех городов Мурманской области ограничили с 14 апреля. Покинуть эти территории теперь можно будет только при наличии веских причин (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Микробизнес может получить субсидию на выплату зарплат»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: МЧС России отправило в Междуречье врачей и оборудование для мобильного госпиталя
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Только одна пациентка с коронавирусом в тяжелом состоянии находится в реанимации»
Шашлык не при чем: Пожар в девятиэтажке в Мурманске случился из-за непотушенного окурка
14-дневная изоляция в Мурманске для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга: как будет работать
Жители Мурманска решили пожарить шашлык на балконе и устроили пожар на четыре этажа
Пик заболеваемости коронавирусом в Мурманске: прогнозы и мнение руководства региона
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 13 апреля 2020 года: больше всего заболевших по-прежнему в Кольском районе
Можно ли ходить на кладбище во время режима обязательной самоизоляции в Мурманске?
В Кандалакше прошел Крестный ход на автомобилях
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в десятку по количеству заболевших среди российских регионов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: врачей, которые лечили умершую пациентку с предварительно положительным диагнозом, проверили на коронавирус
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Окончательное решение о строительстве мобильного госпиталя еще не принято"
Под Мурманском на Ленинградке произошло смертельное ДТП
В Мурманске и области еще четыре человека вылечились от коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольском районе появится мобильный госпиталь
Еще один человек в Мурманской области излечился от коронавируса
В Мурманской области - дефицит донорской крови
В Мурманской области откроют Центр развития кинопроизводства
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 11 апреля 2020 года: больше всего заболевших - в Кольском районе
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Полицейские провели профилактический рейд по соблюдению самоизоляции в спорткомплексе «Снежинка»
В Мурманске 25 щенков закрыли в подвале дома, чтобы отдать под отлов
Мурманские пожарные сняли клип о борьбе с коронавирусом на песню Little Big
Жители Мурманска помогли полицейским поймать вора