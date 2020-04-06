2020-04-06T13:55:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова о ситуации с коронавирусом: «С 7 апреля предприниматели смогут получать микрозаймы под 1%»

Ольга Кузнецова рассказала, какие меры поддержки начинают действовать для малого и среднего бизнеса в Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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Малому и среднему бизнесу дадут антикризисный кредит.Малому и среднему бизнесу дадут антикризисный кредит.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Нерабочая неделя, превратившаяся с легкой руки новой опасной коронавирусной инфекции в месяц, сильно ударила по экономике региона и, конечно, в первую очередь, по малому и среднему бизнесу. В правительстве Мурманской области пообещали поддержать предпринимателей и разработали целый список антикризисных мер.

- С 7 апреля предприниматели смогут подать заявки на займы в НМК «ФОРМАП» с хорошими условиями: до 1 миллиона рублей на два года под 1% для пострадавших сфер бизнеса, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Кроме того, уже разработан проект закона о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения. После согласования с налоговой инспекцией он будет внесен в Мурманскую областную Думу. Также предприниматели могут задать все волнующие их вопросы в разделе «Вопрос – ответ» на портале Центра поддержки предпринимательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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