Кредитные каникулы в Мурманске из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

То, что сейчас происходит в Мурманской области, напоминает 1 января: почти все закрыто и улицы безлюдны. Но если на новогодних каникулах за первыми днями следуют развлечения и толпы людей в кинотеатрах и торговых центрах, то сейчас понимания, как быстро жизнь вернется в общественные места, нет. Сначала нам надо победить коронавирус. Как будет в это непростое время спасать себя малый и средний бизнес, обсуждали на заседании правительства.

На встрече в «белом дом», где почти все участники присутствовали виртуально, ключевых пунктов повестки было два: стимулирующие выплаты медикам и поддержка бизнеса.

- Предложенные меры направлены не то чтобы выжить, а чтобы развиваться дальше, - отметил на встрече губернатор Андрей Чибис.

То, как поддержать бизнес, обсуждали непосредственно с теми, кто его представляет.

- В состав рабочей группы вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководство налоговой инспекции, нами были учтены все официальные предложения всех ассоциаций и объединений, которые работают на территории нашего региона. С учетом специфики Мурманской области мы сформировали на основе федерального списка перечень отраслей, которые наиболее пострадали в условиях борьбы с коронавирусом и из-за того, что введены различные ограничения, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Всего в Мурманской области из-за ситуации с COVID-19 могут пострадать 3818 субъектов. В список тех, по кому ударят все принимаемые меры, попали: перевозки пассажиров, те, кто занимается размещением людей (отели, хостелы и т. д.), предоставлением продуктов питания и напитков, туристический бизнес, организаторы конференций и выставок, допобразование для детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, санаторно-курортные организации, работники сферы спорта , отдыха и развлечений, сфера искусства, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химчистка, салоны красоты и парикмахерские (самая многочисленная категория!), физкультурно-оздоровительная деятельность, музеи, архивы и прочее.

Кафе и гостиничный бизнес сейчас несут большие убытки.Фото: Андрей АБРАМОВ

Бизнес-омбудсмен Елена Тихонова после озвучивания этого списка призвала более гибко к нему относиться, чтобы не исключать пострадавших из-за неточностей.

Как же именно протянули бизнесу руку?

Одно из основных предложений правительства Мурманской области – снижение с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% – по группе «доходы». Пониженная налоговая ставка предусмотрена для всех категорий СМСП и будет действовать с 1 января 2020 года сроком на три года.

Муниципальным образованиям рекомендовано снизить в два раза стоимость аренды нежилых помещений по патентной системе налогообложения. Также в 2020 году предлагается понизить ставку налога на имущество с 1,5% до 1% для УСН и ЕНВД, с 2% до 1% для ОСН. Кроме того, за пользование объектами государственной и муниципальной собственности предусмотрена отсрочка арендной платы.

Говоря об оказании прямой финансовой помощи, вице-губернатор отметила возможность получения антикризисных микрозаймов до 1 млн рублей под 1% годовых. Среди новых инструментов поддержки бизнеса, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, – губернаторский грант для начинающих и действующих предпринимателей. На производство средств индивидуальной защиты, оказание услуг по дезинфекции, разработку приложений для онлайн-торговли и доставки продуктов питания можно получить денежные средства в размере не более 1 млн рублей.

Также же главы муниципалитетов вынесли свои предложения. Глава администрации Мурманска Евгений Никора считает, что отелям, гостиницам, хостелам и ресторанам надо предоставить полную или частичную отсрочку по коммунальным платежам на срок от трех до шести месяцев. Именно они составляют львиную статью расходов, у самых крупных представителей они выходят более миллиона рублей в месяц. При этом многие представители гостиничного бизнеса готовы передать свои номера под обсерваторы, если в больницах не будет хватать мест. По словам Евгения Юрьевича, два из трех крупных отелей в Мурманске уже выразили согласие на такой шаг.

КАК БИЗНЕС ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПАНДЕМИЮ

«Комсомолка» пообщалась с представителями разных услуг в Мурманской области, чтобы узнать, что они делают в это непростое время

Руководитель небольшой компании по организации детских праздников «Понарошки» Лизавета Титова:

- Мой бизнес сейчас практически под запретом: закрылись игровые комнаты, развлекательные центры. В чате аниматоров – паника: массово отменяются выпускные, родители боятся вируса. Для себя избрала путь спокойного контроля: измеряю температуру, укрепляю иммунитет витаминами и прогулками на свежем воздухе, тщательно мою руки. В рабочей сфере продвигаю небольшие домашние праздники, чтобы не рисковать своим здоровьем и уберечь детей.

Но, несмотря на внешний оптимизм, Лиза подумывает, что вероятно придется устроиться частной няней в какую-нибудь семью, поскольку ни карантин, ни надвигающийся экономический кризис не отменяет плату по кредиту за квартиру.

Под угрозой не только коронавируса, но и закрытия оказался полюбившейся жителям Мурманска Дом енота «Енотополис». - К сожалению, мы и так работали в небольшой плюс, поскольку Дом енота – социальный проект, но из-за эпидемии работать придется в минус. Если арендодатель не пойдет нам на уступки, то, возможно, придется закрыться, как бы этого не хотелось. Помощь от государства вряд ли будет, - делится опасениями создатель «Енотополиса» Сергей Лунев. Пушистым лекарям же придется искать новый дом. Сергей заберет к себе или будет готов отдать желающим в добрые руки.

Если кризис затянется, то енотам придется искать новый дом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Нелегко приходится и мастерам из сферы красоты. Их главная прибыль – клиенты, а они вынуждены сидеть по домам. - Тех, кто был записан, я принимала до начала нерабочей недели. Разумеется, с соблюдением всех меры безопасности: маска, антисептик, бахилы и кварцевание кабинета после каждого клиента. Многие сами отказываются, а некоторых я сама отменяю, и далеко не все воспринимают это, как разумный поступок, - делится подробностями мастер маникюра из Мурмашей Анна Курнакова. Девушка работает на дому. Аренду платить не надо, а потому пока пагубное влияние коронавируса на бизнес не заметно. Вопрос в том, как долго продлится изоляция всех ото всех. Ведь режим самоизоляции исключает походы по мастерам, работающим на дому.

Запереться дома — разумно, а разумно ли покупать квартиру?

- Производственный простой у нас будет не маленький. Мы официально отпустили сотрудников на дистанционную работу еще с 25 марта, а с 27 числа отправили в полностью оплачиваемые отпуска. Так что ситуация малоприятная. К тому же, пока сложно прогнозировать, как будут развиваться события в апреле, ведь никто не знает, как будут работать банки и МФЦ. Вероятно, понесем достаточно большие потери, - рассказывает Ксения из Единого центра недвижимости. Кстати, несмотря на самоизоляцию, люди звонят риэлторам, просят назначать показы, и получают отказы – за эту нерабочую неделю квартиру все равно нельзя будет оформить, а, значит, зачем торопиться и рисковать своим здоровьем. - Надеюсь, что карантин рано или поздно закончится. Люди за это время отдохнут и примутся за работу с новыми силами. Как малый бизнес, мы уже разрабатываем антикризисную стратегию, поскольку от налогов нас никто не освобождал, - говорит собеседница «КП».

А гостиничном бизнесе сейчас совсем все грустно.

- Мы закрыты с 21 марта. Мы не работаем, просто не работаем... Убытки не считали. Государство не поддерживает, да я и не знаю, как его просить, чтобы поддержало. Лично меня, как малый бизнес, господдержка ни разу не коснулась. Сотрудники у меня работают по договору, на время отпустила их в отпуск. Было бы здорово, если бы коммунальные платежи приостановили, охрану, вывоз мусора. А так пока сложно. Надеюсь, что сможем вернуться в прежнее русло, - отмечает гендиректор мурманского отеля «Полярный круг».

Солидарны с этим мнением и представители общепита.

- На законодательном уровне для малого и среднего бизнеса поддержки пока нет. Кафе сейчас работает на доставке, поэтому колоссальные убытки пока не понесли. Сотрудники выполняют все указы правительства, понимаем серьезность ситуации. Стало сложнее, но, думаю, что справимся, - поделилось с «КП» руководство кафе «Ваенга» в Североморске.

- Я занимаюсь продвижением и рекламой, сейчас у меня задач прибавилось, приходиться подстраиваться под новые реалии и делать много работы в срочном порядке, в том числе формировать дополнительные интересные предложения для заказчиков доставки. Пока еще нерабочая неделя только началась, при этом все каждый день меняется и, думаю, пока рано делать выводы о ситуации в целом, но мы справляемся. Хоть и стало довольно непросто, заказы, конечно, есть. По поводу мер господдержки посмотрим в ближайшем будущем, как они будут реализованы на местах, - рассказала сотрудница кафе «Теруляй» в Мурманске.

Ольга, представитель суши-магазина в Мурманске

- К счастью, мы пока хоть немного можем быть наплаву — ограничения разрешают доставку еды. В первое время число заказов выросло, все-таки люди словно решили отметить длинные выходные. Да и дни рождения и другие праздники отмечают, пусть и не компаниями. Сейчас наблюдаем спад числа заказов. Кажется, люди стали экономить, ведь не понятно, как долго сидеть дома, какую зарплату получат. Из-за всей этой ситуации мы ждем роста цен на ингредиенты, например, нори. Пока работаем по старой цене и уже закупленным товарам. Но как потом сдержать рост стоимости нашей продукции, представляем слабо.

Есть мнение, что на самоизоляции хорошо бы заняться ремонтом. Получается, что все завязанные на этом бизнесе должны радоваться?

- Мы работаем как удаленно, так и в офисе – по сокращенному дню. На работу ходит по одному менеджеру, если клиент все-таки хочет вживую рассмотреть товар, пощупать. Малый и средний бизнес сейчас выживает как может, по большому счету, льгот никаких нет. Я не вижу помощи от властей. Когда не поступает выручка – это очень сложно. Нужно ведь и зарплату платить сотрудникам, и жить на что-то. Только вот непонятно, на что. Очень не хотелось бы быть банкротами через полгода, но если ситуация не изменится, то так оно и будет. Тем не менее, совсем закрыться мы не должны, у нас есть большая производственная база, думаю, выкарабкаемся как-нибудь, - рассказывает директор мурманского салона жалюзи.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Бизнесу сейчас придется очень непросто из-за недели отдыха, выручка предпринимателей резко упадет. Больше всего пострадают туристические и спортивные заведения. Турбизнес и гостиничный бизнес – закредитованный, плюс им нужно оплачивать коммунальные услуги. Парикмахерские, салоны красоты тоже понесут убытки. С чего платить работникам зарплату, когда клиентов нет – не понятно. Все это может повлечь безработицу. Реальной поддержки от властей нет, по большому счету предприятия предоставлены сами себе, - отмечает мурманский юрист и индивидуальный предприниматель Илья Раскин.

Он разработал собственные меры антикризисной поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, которые стоит взять на вооружение региональным властям.

- Нужно отменить или предельно снизить на период эпидемии налоги на самозанятых, ИП, субъекты малого и среднего предпринимательства, при условии не увольнения сотрудников. Кроме того, можно предоставить кредиты с низкой процентной ставкой или без процентных. К примеру – с отсрочкой начала погашения на год для закупа продукции, оборудования, товара, оплаты аренды – при предоставлении в последующем подтверждающих документов. А для тех, кто потерял источник дохода из-за пандемии предлагаю сделать субсидию на содержание жилья (оплата коммунальных расходов до 100%), отсрочку по ипотеке без начисления процентов, кредитные каникулы по займам до года, талоны на покупку еды на сумму не менее стоимости продовольственной корзины в регионе, - делится юрист.

Кроме того, он предлагает меры помощи и для обычных людей, что также позволит поддержать бизнес на плаву.

- Для всех граждан - выделить денежные средства. К примеру, 10 тысяч рублей на человека, которые должны и могут быть потрачены только на приобретение услуг, непродовольственных товаров у ИП, предприятий торговли с целью поддержания спроса и торгового оборота, - отмечает бизнесмен.

А в Центре поддержки предпринимательства в Мурманской области запустили «горячую линию» для помощи малому и среднему бизнесу.

- В связи с непростой ситуацией стараемся поддержать предпринимателей. Позвонив по номеру 8(815)2 994-312 можно узнать подробную информацию о действующих сейчас ограничениях и о предоставляемой помощи, сообщить

о сложностях в текущей работе, - рассказал «КП» руководитель Центра поддержки предпринимательства в Мурманской области Артем Марышев.

СПРАВКА «КП»

Где больше всего возможных жертв COVID-19?

1. Салоны красоты и парикмахерские — 1329 субъектов

2. Общепит — 839 субъектов

3. Ремонт компьютеров, техники и т. д. - 498 субъектов

66 тысяч жителей Мурманской области заняты в малом и среднем бизнесе