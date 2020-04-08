Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «27800 рублей выплатят предпринимателям, которые не смогли работать из-за эпидемии в апреле»

8 Апр 2020 2020-04-08T11:37:26+03:00

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Увы, эпидканикулы из-за эпидемии коронавируса оказались самым настоящим испытанием почти для каждого жителя Заполярья. Пока одни думают, чем себя занять и как компенсировать недостаток общения на самоизоляции, малый и средний бизнес пытается решить, куда более сложную проблему: как прокормить семьи, заплатить по счетам, когда тебе связали руки и лишили возможности трудиться.

На губернатора Мурманской области Андрея Чибис обрушился водопад обращений от предпринимателей, которые попали в ловушку, умело расставленную коронавирусом. Глава региона провел с бизнесменами прямой эфир в Instagram и вот к каким выводам пришел.

- Следующую неделю наблюдаем за ситуацией и, как только появится возможность и снизится степень риска распространения COVID-19, рассмотрим вариант послабления ограничительных мер, - сообщил об итогах онлайн-встречи Андрей Чибис. - Помимо уже озвученных федеральных и региональных мер поддержки и мы решили выплаты северный МРОТ в размере 27800 рублей и индивидуальным предпринимателям, которые лишились возможности работать в апреле.

На этом в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса точка не поставлена. Предприниматели могут отправить свои идеи и предложения главе региона, а его команда их изучит и подумает, как применить на практике.

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ИСТОЧНИК KP.RU