2020-04-08T11:37:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «27800 рублей выплатят предпринимателям, которые не смогли работать из-за эпидемии в апреле»

Губернатор Мурманской области услышал мольбы бизнесменов, оказавшихся из-за коронавируса на грани выживания
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Андрей Чибис согласился еще на одну меру для поддержки предпринимателей. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис согласился еще на одну меру для поддержки предпринимателей. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Увы, эпидканикулы из-за эпидемии коронавируса оказались самым настоящим испытанием почти для каждого жителя Заполярья. Пока одни думают, чем себя занять и как компенсировать недостаток общения на самоизоляции, малый и средний бизнес пытается решить, куда более сложную проблему: как прокормить семьи, заплатить по счетам, когда тебе связали руки и лишили возможности трудиться.

На губернатора Мурманской области Андрея Чибис обрушился водопад обращений от предпринимателей, которые попали в ловушку, умело расставленную коронавирусом. Глава региона провел с бизнесменами прямой эфир в Instagram и вот к каким выводам пришел.

- Следующую неделю наблюдаем за ситуацией и, как только появится возможность и снизится степень риска распространения COVID-19, рассмотрим вариант послабления ограничительных мер, - сообщил об итогах онлайн-встречи Андрей Чибис. - Помимо уже озвученных федеральных и региональных мер поддержки и мы решили выплаты северный МРОТ в размере 27800 рублей и индивидуальным предпринимателям, которые лишились возможности работать в апреле.

На этом в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса точка не поставлена. Предприниматели могут отправить свои идеи и предложения главе региона, а его команда их изучит и подумает, как применить на практике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕэ

Еще один человек излечился от коронавируса в Мурманске. Из больницы выписали ребенка, которые заболел коронавирусом вместе с родителями (Подробности)

Первый нарушитель домашнего режима самоизоляции в Мурманской области: В Апатитах оштрафовали 16-летнего парня. Из-за пандемии коронавируса полицейские патрули усилены (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители города возмущены отсутствием разметки в магазинах. Жители Мурманска не понимают, почему продавцы в магазинах работают без мер защиты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жители Кандалакши попросили отключить громкоговорители и сирены, которые пугают и не дают спать детям
На мурманские судна в поисках вкусненького забрались белый мишка и морской лев
В Мурманской области многодетная семья из Судана без документов пыталась перебраться через границу в Норвегию
Мурманская область - на шестом месте в стране по числу заболевших коронавирусом за сутки
Юных жителей Мурманска и области приглашают на онлайн мастер-класс по созданию милого органайзера
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «27800 рублей выплатят предпринимателям, которые не смогли работать из-за эпидемии в апреле»
Нужна ли во время самоизоляции жителям Мурманска справка, чтобы ходить в магазин
Учредителя Мурманского морского пароходства Николая Куликова отпустили под залог в 3 миллиона рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Апатитах бесплатно примут на утилизацию использованные медицинские маски
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Краснощелье дети учатся по мобильнику и через соцсети
Еще один человек излечился от коронавируса в Мурманске
Житель Апатитов отрезал себе мужское достоинство и выпал из окна
Первый нарушитель домашнего режима самоизоляции в Мурманской области: В Апатитах оштрафовали 16-летнего парня
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как работают салоны ритуальных услуг
Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: за шитье масок взялись на подведомственном предприятии общества инвалидов