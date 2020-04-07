2020-04-07T16:19:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый нарушитель домашнего режима самоизоляции в Мурманской области: В Апатитах оштрафовали 16-летнего парня

Из-за пандемии коронавируса полицейские патрули усилены
Елена ЧУМАКОВА
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Первый нарушитель режима самоизоляции попался в Апатитах.Первый нарушитель режима самоизоляции попался в Апатитах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вторые сутки Мурманская область живет в режиме обязательной самоизоляции, а это значит, что покидать свою квартиру без веской причины нельзя. Появление на улице - нарушение постановления правительства Мурманской области - чревато крупным штрафом.

- Перед заступлением на смену все сотрудники проходят инструктаж, а также получают списки граждан, которые прибыли из-за заграницы и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты: перчатками и масками, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Если первый день действия новых мер, 6 апреля, прошел без инцидентов – сотрудники полиции проводили с северянами только профилактическую работу, то 7 апреля ознаменовалось первым нарушителем.

- Был составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в отношении 16-летнего жителя Апатитов, - сообщили в ведомстве.

Молодой человек не только покинул пределы своей квартиры и отправился на другой конец города, но совершил мелкое хищение в торговой точке на улице Победы, которую даже при всем желании нельзя отнести к супер- или гипермаркету. К слову, штраф грозит и родителям подростка за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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